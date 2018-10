Grbin poručio Brkiću: Neka prostitucije rade svoj posao!

Iako se od prijedloga zakona o nabavi i posjedovanju oružja očekivala mirna rasprava u Saboru, spominjanjem prošlosti vrlo brzo nastala je bura u zastupničkim klupama

Govoreći o oružju koje posjeduju građani, SDP-ov Nenad Stazić osvrnuo se i na oružje koje imaju branitelji. 'Treba zakon koji bi regulirao specifičnu situaciju, a to je oružje zaostalo iz Domovinskog rata u rukama branitelja. Svako malo možemo čitati kako je, nažalost, neki bivši branitelj to oružje upotrijebio ili da sebi oduzme život ili da napadne drugoga. Nedopustivo je da netko tko ima PTSP ima oružje. Recimo slučaj Korade, pokolj je napravio', kazao je Stazić u raspravi.

No, prava bura nastala je nakon izlaganja HDZ-ovog Steve Culeja . 'Kada slušam neke s lijeve strane sabornice, jasno mi je zašto smo razoružani '90-tih i zašto smo morali kupovati pumperice po 1500 maraka. Ali to je njihov stil - razoružaj Hrvata i naoružaj nekog drugog. Podržavam zakon, a posebno bi ga podržao kada bi svakom Hrvatu, a posebno onima u pograničnom području Hrvatske na granici s bivšom neprijateljskom Srbijom pa da svaki zdrav Hrvat ima oružje pod kontrolom i pri ruci jer tko zna što donosi noć i budućnost', kazao je Culej i svojom izjavom izazvao reakcije iz SDP-a.

'To nije istina. Ivica Račan je zadužen za Hrvatsku i njegovu samostalnost i to mu je priznao i Tuđman', kazao je Maras, no odmah je reagirao predsjedavajući HDZ-ov Milijan Brkić.

'Cijeloj hrvatskoj javnosti, vi ste bili mladi, je poznato kako je razoružana teritorijalna obrana i Pernar je samo govorio činjenice. Da nije bilo tako onda bi oružje završilo u rukama branitelja. Nemojte iskrivljavati povijesnu istinu', odgovorio je Brkić.

Izazvalo je to SDP-ovog Peđu Grbina da zatraži stanku. 'Neprihvatljivo je da potpredsjednik Sabora tumači što je povijesna istina, a što nije. Ivica Račan je kroz djelovanje 1989. i 1990. pokazao da je jedan od najzaslužnijih ljudi što se Hrvatska othrvala režimu Slobodana Miloševića. A što se tiče komentara o povijesnim istinama, onima koji ih daju bilo bi bolje da se koncentriraju na svoje djelovanje posljednjih dana i 2011. I da završim, neka prostitucije rade svoj posao', poručio je Grbin, aludirajući na medijske napise o povezanosti Milijana Brkića s aferom SMS.