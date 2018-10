Oporba traži osnivanje istražnog povjerenstva ponukana aferom SMS; Bačić poručuje: Neće ići!

Ujedinjena oporba, nakon zahtjeva za opozivom Milana Kujundžića, još jednom namjerava zajednički djelovati. SDP, Most, Živi zid, HSS i GLAS odlučili su zatražiti osnivanje istražnog povjerenstva, ponukani aferom SMS. Budu li se držali samo tog slučaja, neće se moći osnovati povjerenstvo, poručuje im HDZ-ov Branko Bačić

Već sljedeći tjedan oporba bi trebala dogovoriti tekst zahtjeva za osnivanje istražnog povjerenstva i poslati ga u proceduru. Uz zahtjev, prema zakonu, trebaju priložiti desetinu potpisa svih saborskih zastupnika.

'Dogovorili smo se da nastupimo zajedno jer ova afera ne može proći kao što su prošle neke druge i ovo se napokon mora istjerati do kraja. Ne može se ekskulpirati premijer Plenković jer je on najodgovornija osoba u državi i on je sve znao, i 2011., kada je bio član HDZ-a i kada je postao predsjednik HDZ-a, a Brkić mu je bio prvi suradnik. Najodgovornija osoba za ovu i sve afere je Andrej Plenković. HDZ može promijeniti dlaku, ali ćud ne', rekao je nakon sastanka oporbe HSS-ov šef Krešo Beljak.