Grbin iznio detalje o lijevoj koaliciji i uzvratio Plenkoviću: HDZ je nama ukrao slogan 2007.

Predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević u srijedu je ocijenio da je koalicija SDP-a sa strankom Centar “pogrešan smjer” te izrazio nadu da takve koalicije neće biti dodajući ipak da će poštivati odluku SDP-ovih tijela. “On je jasno rekao da će poštivati tijela stranke. SDP-u je prioritet napraviti najbolje za Hrvatsku, a to je pobijediti, a ovo jučer je najbolji način da se to dogodi”, odgovorio je Grbin.

Na pitanje o postizbornoj situaciji, ako ih bude 11 i ako budu trebali i potporu nacionalnih manjina, to bi bilo oko 19 osoba koje treba koordinirati, odgovara: “Ja to mogu. Zna se tko je kormilar tog broda i zna se da pred njim ne stoji lagan posao, ali cilj je borba za bolju i pravedniju Hrvatsku, onu u koju se ljudi vraćaju. To je cilj za očuvanje naše domovine. Ako to znači da ću satima morati pregovarati s partnerima, to je tako mala cijena da sam ju spreman platiti u bilo kojem trenutku”, kazao je Grbin.

Zajednički jezik

Boji li se žetončića? “Beljak je više puta bio vabljen od strane Andreja Plenkovića, i rekao je ne. Čačić je rekao dosta je toga. To su ljudi koji imaju iskustva i znaju koliko je to nevaljala opcija. Znam one s kojima sam sjeo za stol. Razlike u programima su premostive”, rekao je Grbin.

Komentirao je i kako premostiti razlike oko poreza na nekretnine. “Ako ste u koaliciji, onda razgovarate koliko god treba. Jasno im objasniti što time donosimo. Hrvatska sad ima od 300 do 600 tisuća nekretnina koje se nekretnina i to kad je najam u Zagrebu 600 eura. Dajmo ljudima opciju – ili aktivirajte te nekretnine i stavite ih na tržište, ne vidim da bi netko bio protiv ideje aktivacije nekretnine koje se ne koristi. Uvjeren sam na temelju razgovora koje sam vodio da se zajednički jezik može pronaći.”

Može li se naći i zajednički jezik i s Mostom onda? “To je razgovor koji ćemo voditi nakon izborne nedjelje.”