Grbin: Radnička fronta neće biti dio naše koalicije

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostuje u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' dva dana nakon objave da će predsjednik države Zoran Milanović biti kandidat za premijera i dan uoči odluke Ustavnog suda o dopuštenosti njegove kandidature

Grbin je na početku emisije predstavljen Njegovševim citatom kao čovjek koji će se 'žrtvovati za naše bolje sutra'. Nije želio otkriti kako je došlo do Milanovićeve kandidature, no rekao je da je za to znalo jako malo ljudi. 'Po statutu imam pravo na takvu odluku, a demokratska procedura odvit će se 17. travnja na izborima. U samom SDP-u procedura je u postupku kandidature i odluci Glavnog odbora o izbornim listama', rekao je.

'Da prepusti Gordanu Jandrokoviću, kojega cijela Hrvatska zove Njonjo, da HDZ preuzme sve i napravi još više štete? Nema šanse', rekao je o traženoj Milanovićevoj ostavci na funkciju predsjednika Republike. 'Ponašanje Andreja Plenkovića, Jandrokovića je nešto što nas tjera da im ne prepustimo da naprave imalo više štete nego dosad, a učinili su previše', dodao je. Na pitanje kako Milanović kao predsjednik svih građana može biti kandidat, Grbin je odgovorio da to radi 'upravo zbog građana'. Kao motiv je spomenuo kupovinu medija, 'Lex AP' i izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Uporno je inzistirao da je Zoran Milanović u ovom trenutku i dalje predsjednik svih građana - pa tako i Andreja Plenkovića. 'Hrvatska s Plenkovićem, Karamarkom, Šeksom ne može biti država svih građana. Ovo je velika borba u kojoj svi moramo dati sve', dodao je uz tvrdnju da je Zoran Milanović kao predsjednik zaslužan za to što HDZ nije osvojio i Vrhovni sud, oružane snage i tajne službe.

Vladimir Šeks obratio se medijima u KD Vatroslav Lisinski Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL







+4 Vladimir Šeks obratio se medijima u KD Vatroslav Lisinski Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Ako Ustavni sud odluči da Milanović ne može biti kandidat, kaže Grbin, bit će to zanimljivo jer ne postoje propisi koji to brane i njemu osobno bit će zanimljivo pročitati takvo obrazloženje. 'Po našoj zakonu izrijekom predsjednik može sudjelovati u izbornoj utakmici. Ne, ako ustavni suci kažu da ne može biti kandidat onda on to neće biti, nećemo se osramotiti time, ali on će i dalje biti kandidat za premijera', najavio je Grbin. 'Mandat će mu povjeriti osoba koja u tom trenutku kao predsjednik Sabora bude obnašala dužnost predsjednika Republike, kao što ga je Vlatko Pavletić povjerio Ivici Račanu', očekuje predsjednik SDP-a. Milanovićevu kandidaturu, na inzistiranje voditelja, proglasio je nužnošću kako bi se Hrvatska mijenjala na bolje i kako bi svi građani prosperirali. Ako Hrvatska ne doživi promjene, smatra, završit će na pozicijama Vučićeve Srbije. 'Dodikova alternativa je još gora od njega', rekao je o predsjedniku Republike Srpske. 'Na kugli zemaljskoj potpuno se slažem samo s jednom osobom, a to sam ja', odgovorio je na pitanje voditelja o dvojbenim Milanovićem potezima na Pantovčaku, poput poruke obitelji ubijene Aleksandre Zec: 'Što vi još hoćete?. Na takve poteze je, kaže, javno reagirao.

Zoran Milanović na sjednici Glavnog odbora SDP-a Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+19 Zoran Milanović na sjednici Glavnog odbora SDP-a Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Ja sam apsolutno liberal kada se radi o politici slobode, izuzetno sam liberalan, ali isto tako sam i ljevičar. Politike koje je naša vlada provodila, mimo nametnute štednje od strane EU-a, štitile su ljude i Republiku Hrvatsku', rekao je. Na pitanje koja bi bila njegova funkcija nakon izbora u slučaju eventualne pobjede, rekao je da će ostati predsjednik SDP-a do izbora, te tražiti novi mandat na čelu stranke, a njegova uloga u vlasti ovisit će o pregovorima s koalicijskim partnerima. A sama najavljena velika koalicija će, kaže, 'gotovo u potpunosti' biti sastavljena te očekuje dovršetak pregovora u roku od nekoliko dana, odnosno do srijede. Potvrdio je da dio koalicije neće biti Radnička fronta, ali nije želio otkriti je li to rezultat ultimatuma stranaka Fokus i Centar. Potencijalne koalicijske partnere Grbin je, potvrdio je, o Milanovićevoj kandidaturi za premijera obavijestio tek nakon što je objavljena. 'Ovo je koalicija koja treba promijeniti Hrvatsku', rekao je. Među SDP-ovim politikama najavljuje osiguravanje besplatnih vrtića za sve, za što je potrebno izdvojiti 'samo jedan posto proračuna', potom bolje škole i bolje plaćena radna mjesta, novu politiku stanogradnje, dostojne mirovine i mjesta u umirovljeničkim domovima. Tvrdi da su sve te političke razrađene i da za njih postoje sredstva u proračunu. Na pitanje je li nakon izbora moguća koalicija s Domovinskim pokretom Grbin je odgovorio da mu je to 'gotovo nemoguće zamisliti', no nije decidirano odbio takvu mogućnost. Na spomen Mislava Kolakušića odgovorio je da njegova stranka kopira poljske nacionaliste pa suradnju s njim također ne može zamisliti. No s Miloradom Pupovcem zato ipak može. 'Već i istraživanja koja smo imali prije petka išla su u smjeru dobrog rezultata, a sada ćemo dobiti dovoljno za stabilnu u funkcionalnu vladu promjena. Stranku Možemo vidimo kao našeg partnera, s njima ćemo raditi i surađivati, a o formatu ćemo po svemu sudeći razgovarati nakon izbora. O eventualnoj točkastoj koaliciji u pojedinim izbornim jedinicama trenutno razgovaramo', rekao je Grbin. 'Ozračje koje je u Hrvatskoj stvorio Plenković je toliko toksično da je mnoge ljude potjeralo u inozemstvo. Političku klimu ćemo promijeniti nakon izbora, a za promjenu pristupa treba puno posla, bit će to teže, ali imamo ljude za to', dodao je. 'Jedan moj dobar prijatelj se nedavno vratio iz Kanade. Pokušao je iskoristiti poticajne mjere ali mu se u Zavodu za zapošljavanje nitko nije ni javio, a kamoli uputio što treba napraviti. Jučer se ponovno vratio u Kanadu. Rast BDP-a nije ključan jer ako od toga koristi imaju poslodavci, banke i trgovački lanci, onda od toga građani nemaju nikakve koristi. Ključno je kako porast BDP-a preusmjeriti u džepove građana', smatra Grbin.

Tko je sve bio na HDZ-ovom skupu? Izvor: Cropix/Pixsell / Autor: Goran Mehkek







+66 Tko je sve bio na HDZ-ovom skupu? Izvor: Cropix/Pixsell / Autor: Goran Mehkek

Kao ključni projekt buduće vlade označio je 'veće plaće i manje poreze', odnosno formulu po kojoj će država za povećanje plaće radnicima smanjivati porez na dobit. S druge strane, za banke koje su lani ostvarile goleme ekstraprofite i trgovce koji love u mutnom želi uvesti 'pravi porez na ekstraprofit. Grbin najavljuje velike investicije u stanogradnju po uzoru na Austriju kako bi se stanovi nudili građanima po povoljnim cijenama. Spomenuo je ulaganje u željeznice, a decidirano je najavio razmotriti zabranu rada nedjeljom. 'Radnicima se mora osigurati sloboda i dan odmora, oni koji rade moraju biti plaćeni, ali mali obiteljski dućani imaju pravo u tim terminima zaraditi za svoj život', rekao je. 'Uvest ćemo kroz Zakon o radu dodatke za rad u takvim uvjetima, moramo ojačati rad inspekcija. Isto tako, želimo da se regulira prekovremeni, smjenski i noćni rad.' 'Mudriji sam nego prije deset godina, period u opoziciji nismo proveli dubeći na glavi nego smo radili', tvrdi Grbin. 'Ne podcjenjujem naše građane, ne mislim da su ovce i da ih se može potkupiti darovima pred Novu godinu i izbore. Ljudi jako dobro znaju zašto se Plenković tek sada sjetio nekih stvari. Proračun je u njegovom mandatu narastao duplo, a mirovine 40 posto. Zašto?', pita se šef SDP-a na spomen Vladine povišice zaposlenima i dodataka umirovljenicima. Na dilemu 'Trump ili Biden' odgovorio je kratko i jasno sa 'Biden'. Trenutnu situaciju u Ukrajini Grbin je ocijenio neodrživom jer toj državi ne pristiže obećana pomoć, te Europa i Amerika tako 'mrcvare Ukrajinu'. 'Svatko je još 2014. godine trebao predvidjeti da to neće tako stati, pa i onaj tko je Putinu nosio dres', rekao je, aludirajući na Kolindu Grabar Kitarović.

Palestinci u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+15 Palestinci u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do Hamasovog napad na Izrael, kaže, bio je '70 posto na strani Izraela', ali današnje ponašanje Izraela prema Palestini proglasio je strašnim i sramotnim. 'Izrael se mora pridržavati međunarodnog prava i konvencija, ne smije ubijati, ali Hamas također nije nevina strana. Djeca, majke i civili u Gazi su žrtve i Hamasa i Izraela', drži predsjednik SDP-a. Na pitanje kako relaksirati odnose s Vučićevom Srbijom odgovorio je da su dvije zemlje upućena jedna na drugu, ali problem jest da je na čelu Srbije autokrat koji guši slobodu medija, ispire mozak građanima i ogrezao je korupciji toliko da je to san 'čak i za HDZ-ovce'. 'Vučić ne drži taocima samo svoje građane, nego i one iz susjednih zemalja jer se kontinuiran o moramo brinuti o onome što je iza nas. Europska unija je pogriješila s politikom prema njemu i Hrvatska se mora čvršće postaviti. Da sjedim u Europskom vijeću, tražio bih žešći pristup i ne bih se pravio da ne vidim ruske i kineske interese koji se puštaju na granicu Europske unije. Od Srbije treba tražiti da ispune demokratske kriterije za pristup, to će se tražiti i od Ukrajine kada rat prođe', rekao je Grbin. Dok je Aleksandar Vučić na čelu Srbije, smatra da nema šanse za bolje odnose dviju država. 'Revizija Vatikanskih ugovora je u njima predviđena, ali to je dvostrani proces. Nakon 25 godina bio bi red da prođemo i vidimo što u njima ne štima. Okolnosti su se promijenile i da, potaknut ću njihovu reviziju', najavio je i potvrdio da je osobno ateist.

Aleksandar Vučić na konzultacijama za sastav nove vlade Srbije Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL







+14 Aleksandar Vučić na konzultacijama za sastav nove vlade Srbije Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL