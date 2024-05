Broji zadnje dane na čelu SDP-a? Već kolaju imena Grbinova nasljednika

Na novinarsko pitanje razmišlja li o tome da se kandidira za predsjednika stranke netom nakon izbora, nakon što je postalo jasno da će SDP opet teško do vlasti, odgovorio je: 'Polako se Božja kola voze.'

Kao glavni kandidat za Grbinova nasljednika figurira Siniša Hajdaš Dončić , potpredsjednik stranke i prvi čovjek zagorskog SDP-a, a on bi predstavljao stranački kontinuitet. Hajdaš Dončić bio je Grbinov bliski suradnik, a blisko je surađivao i sa Zoranom Milanovićem dok je on vodio stranku, pa je pitanje treba li SDP-u osoba kontinuiteta nakon tri uzastopna poraza na izborima. Hajdaš Dončić je snažna politička figura u SDP-u, stalno je pri vrhu, a i popularan je na terenu.

Ili je možda sazrelo vrijeme da SDP dobije prvu predsjednicu u povijesti? Stranka ima nekoliko istaknutih prvakinja, poput Sabine Glasovac ili Biljane Borzan. No ime političke tajnice SDP-a Mirele Ahmetović nalazi se u prvom planu. Načelnica Omišlja na otoku Krku dolazi iz regije u kojoj je SDP još uvijek snažan. Uz vjetar u leđa tamošnje stranačke organizacije mogla bi biti ozbiljna kandidatkinja za stranačku šeficu.

'Imam snažan poriv da s kolegama sustavno mijenjam stranku, a time posredno i stvari u Hrvatskoj nabolje. Svi trebamo težiti tome da SDP ponovno postane stranka koja će biti prvi izbor najvećem broju građana i koja će samostalno ili s partnerima ostvarivati i relativnu pobjedu na izborima. Vodstvo ne trebamo birati samo gledajući unutarstranačke odnose. Predsjednica ili predsjednik ne bi trebali biti oni koji su u stanju samo skupiti ruke u stranci, nego sistemski promijeniti SDP, pobijediti na izborima prije svega HDZ, a onda i druge koji bi Hrvatsku gurali u crnilo. Sve navedeno mora prethoditi realizaciji našeg primarnog cilja, a to je izgradnja socijalne države', kazao je Krstičević.

U kuloarima se spominje i ime Orsata Miljenića kao najbolje opcije za stranku koja bi mogla donijeti promjenu. Miljenić se također već jednom neuspješno kandidirao za šefa SDP-a. Činjenica da trenutno obnaša dužnost predstojnika Ureda predsjednika sigurno mu ne pomaže da ga se prepozna kao neovisnog kandidata jer bi sigurno dobio etiketu Milanovićeva proxyja, odnosno produžene ruke šefa države na čelu političke stranke.

Treba vidjeti i kakvi su planovi Tonina Picule, a on je u postizbornom razdoblju iznimno kritičan prema vodstvu stranke i predsjedniku Zoranu Milanoviću te ulozi koju je odigrao na recentnim izborima jer je praktički detronizirao Grbina i preuzeo vodstvo u kampanji za izbore, da bi nakon poraza ušutio i prepustio se miru padina Medvednice u svom uredu na Pantovčaku.

Piculine stranačke ambicije fokusirane su na Europski parlament, Bruxelles i Strasbourg. Stranački veteran našao se uvrijeđen zbog niskog mjesta na listi koje mu je servirao Grbin i hvata vlak za Belgiju sa zadnjeg mjesta loveći preferencijalne glasove. Stranka mu je platforma za ispunjenje prekograničnih ambicija, no to bi se moglo promijeniti u slučaju da ne uspije ući u Europski parlament. Tada nije isključeno to da bi Picula opet pokušao zasjesti u fotelju stranačkog šefa s programom promjene smjera te odmakom od Milanovića, Grbina i sličnih koji upravljaju SDP-om posljednjih 10 godina i donijeli su mu samo poraze.