Grba Bujević: U Ukrajini se vidi da su mnoge žene uzele aktivno učešće u rješavanju sukoba i dijele odgovornost s muškarcima

Saborska zastupnica Maja Grba Bujević rekla je u ponedjeljak u Karlovcu, uoči Međunarodnog dana žena, da je sudjelovanje u političkim procesima temeljno ljudsko pravo, a da se Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” u radu rukovodi ravnopravnošću i jednakošću

No, također je ustvrdila da u posljednje vrijeme već i jest bitno osnažena uloga žena, da se, između ostalog, mijenja i uloga žene u ratu.

„Ranije je žena imala samo ulogu žrtve, a brojni napadi na žene služili su kao ratna taktika. No, danas se, primjerice u Ukrajini, vidi da su mnoge žene uzele aktivno učešće u rješavanju sukoba i dijele odgovornost s muškarcima u izgradnji mira“, zaključila je Grba Bujević i podržala pravo ukrajinskog naroda da Ukrajina bude slobodna i neovisna država.

Saborska zastupnica i potpredsjednica Hrvatske demokratske zajednice Zdravka Bušić ustvrdila je da Hrvatska ima tradiciju uključivanja žena u javni život, od Marije Jurić Zagorke nadalje, čak i bolje od mnogih velikih demokratskih zemalja.

„Hrvatska je otvorena, imali smo ženu predsjednicu države, premijerku, ugledne ministrice od Vesne Gerardi Jurkić kao prve, pa do danas, ali žene se teže odluče na angažman od muškaraca“, rekla je Bušić i nekoliko puta ponovila da je danas "samo do žena ili najviše do samih žena koliko se žele angažirati", jer, dodala je, imaju mogućnost uključiti se u politiku.

Saborski zastupnik Davor Ivo Stier kazao je da je njegova baka, rođena 1918., imala akademsko obrazovanje, što je tada za žene bila rijetkost, njegova supruga također, ali da to više nije bila rijetkost, a da danas njegova kći ima višu akademsku titulu od njegove akademske titule.

„Politika mora služiti općem dobru zajednice, a to bi bilo nemoguće da se ona odrekne pola te zajednice, odnosno da se politika odrekne aktivnog sudjelovanja žena. Mislim da je društvo koje želimo za nas i za našu djecu uključivo društvo, u kojemu žene ne smiju biti samo predmet neke politike, one moraju biti i subjekt“, rekao je Stier.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin ustvrdila je da je politika izazov i za političarke i za političare, jer da je politika danas stigmatizirana, te da je još uvijek udio žena u politici malen, ali da raste.

„Kao žena u politici ne vidim da postoji diskriminacija, ako se radi odgovorno i savjesno, barem ne drugačije nego u drugim zanimanjima“, rekla je Furdek Hahjdin i dodala da je ovih dana pomlađeno članstvo županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Povjerenstvo se mora boriti za ravnopravnost spolova, za prava žena općenito, a ne samo u politici. A uloga je politike da se u svakodnevnom životu osiguraju servisi ženama-majkama i cijelim obiteljima, da bi se žene, uz potporu u privatnom životu, mogle fokusirati na rad na tržištu rada.

Marina Kolić, načelnica općine Cetingrad, u svojoj petoj godini mandata, sa 30 godina života, rukovodi multireligijskom i multietničkom sredinom, njen je zamjenik Bošnjak i kako kaže „velika potpora u radu“.

„Nikada nisam doživjela nekakvu neugodnost ili da sam kao žena osjetila diskriminaciju“, rekla je Kolić.

Vlada Republike Hrvatske pridonosi boljem statusu žena putem povećanja rodiljnih naknada, aktivnim mjerama zapošljavanja i brojnim drugim aktivnostima čime samo potvrđuje privrženost ostvarivanju ravnopravnosti žena na svim područjima - od obitelji do ekonomskog, znanstvenog, kulturnog i političkog djelovanja, rečeno je na tribini Zajednice žena HDZ-a.