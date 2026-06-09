'opasan i moguće naoružan'

Radoje Zvicer bježi u Hrvatsku preko ilegalnih prijelaza? Čuva ga privatna vojska i dronovi

M.Da.

09.06.2026 u 23:15

Radoje Zvicer skriva se negdje u Crnoj Gori
Radoje Zvicer skriva se negdje u Crnoj Gori Izvor: Društvene mreže / Autor: Alex Anton/Freepik, X/Krik.rs
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Najnoviji podaci i indicije koje iznose crnogorski novinari i političari ukazuju na to da se Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, krije u selima Crne Gore iz kojih se nepristupačnim terenom, preko ilegalnih prijelaza po potrebi prebacuje u Hrvatsku i BiH

Radoje Zvicer, čelnik zloglasnog kavačkog klana, kojeg pravosuđe tereti za više brutalnih ubojstava, krijumčarenje golemih količina droge i šverc oružja, posljednji je put u Crnoj Gori viđen 2021. godine. No, tamošnja je policija početkom ovog mjeseca provela opsežnu akciju na području Kotora i Tivta, gdje su pretresli vile i zgrade koje pripadaju njegovoj obitelji.

Tom su prigodom od njegove supruge Tamare oduzeli automobil, ručnu radiovezu, teleskopsku palicu, dva elektrošokera, dron i mnoštvo elektronike. Kod druge osobe, inicijala B.K. našli su samostrel, pancirke i dva vozila. No, Zvicera nisu našli.

Sve se to odigravalo uoči summita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, kojeg je obilježilo vraćanje aviona s osamdesetak putnika koji je doletio iz Beograda. Naime, u njemu su bili ljudi povezani sa Srpskom naprednom strankom, a neki od njih imaju podeblje dosjee. U zrakoplovu je pronađena komunikacijska oprema, ali i transparent s natpisom "Srbija pobjeđuje".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tom je prigodom u Tivtu komentirao tijek zbivanja. U međuvremenu se doznalo kako su ga sigurnosne službe, a i predsjednica Skupštine Ana Brnabić pokušale odvratiti od puta u Crnu Goru, jedan od razloga je bio to što se ondje skriva Radoje Zvicer.

"Ne bojim se ja nikoga. Pa znate kako to ide. Oni uhite lijevu papuču i narukvicu njegove žene i sve bude u redu", komentirao je Vučić, vjerojatno se referirajući na akciju crnogorske policije.

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No, čini se da se Zvicer zaista skriva u Crnoj Gori, iako su se često spominjale njegove veze s Južnom Amerikom. O tome je otvoreno progovorio lider Demokratske narodne partije Crne Gore i tamošnji parlamentarni zastupnik Milan Knežević. On tvrdi da se Zvicer s bivšim policajcem Ljubom Milovićem skriva po vrletima Crne Gore.

"Nije nikakva tajna da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori i da postoje područja u Crnoj Gori u Katunskoj nahiji gdje policija ne smije doći", izjavio je Knežević za Kurir, usput iznijevši optužbe protiv crnogorskog sigurnosnog aparata za kojeg tvrdi da je povezan s kavačkim klanom.

"Jasno vam je da unutar same policije sigurno postoje ljudi koji u ovom trenutku mogu dojaviti i Zviceru i ostalima iz kavačkog klana i agendu i sve ono što protokol predviđa", upozorio je Knežević.

Radoje Zvicer
Radoje Zvicer Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot

Život na tromeđi

Da je Zvicer u Crnoj Gori smatra i novinar Mladen Mijatović koji tvrdi da se šef mafijaškog klana skriva na tromeđu s BiH i Hrvatskom.

"Vođu kavačkog klana navodno čuvaju deseci naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima. Posljednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često mijenja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorij Bosne i Hercegovine i Hrvatske", otkrio je Mijatović, dodavši da Zvicer taj teren smatra najsigurnijim jer ga najbolje poznaje i omogućuje mu da se preko ilegalnih prijelaza prebaci u susjedne zemlje.

Za Zvicerom su raspisane crvene tjeralice Interpola i Europola, koji je uz njegovu tjeralicu stavio posebnu napomenu: "Opasan i moguće naoružan". Sumnja se da je on u bijegu koristio najmanje 14 lažnih imena. Austrijska policija ne isključuje mogućnost da on povremeno boravi i u toj zemlji. Ipak, najnoviji podaci pokazuju da se on krije po crnogorskim selima uz zaštitu privatne vojske i sofisticirane tehnologije.

On je za stvaranje kriminalne organizacije i međunarodno krijumčarenje droge na Apelacijskom sudu Crne Gore osuđen na 16 godina zatvora. Stavlja mu se na teret da je koordinirao lancem nabave kokaina u Južnoj Americi, krijumčarenja i prodaje droge po Europi te raspodjele zarade. Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi protiv njega.

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