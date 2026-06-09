Radoje Zvicer bježi u Hrvatsku preko ilegalnih prijelaza? Čuva ga privatna vojska i dronovi

Radoje Zvicer, čelnik zloglasnog kavačkog klana, kojeg pravosuđe tereti za više brutalnih ubojstava, krijumčarenje golemih količina droge i šverc oružja, posljednji je put u Crnoj Gori viđen 2021. godine. No, tamošnja je policija početkom ovog mjeseca provela opsežnu akciju na području Kotora i Tivta, gdje su pretresli vile i zgrade koje pripadaju njegovoj obitelji.

Tom su prigodom od njegove supruge Tamare oduzeli automobil, ručnu radiovezu, teleskopsku palicu, dva elektrošokera, dron i mnoštvo elektronike. Kod druge osobe, inicijala B.K. našli su samostrel, pancirke i dva vozila. No, Zvicera nisu našli.

Sve se to odigravalo uoči summita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, kojeg je obilježilo vraćanje aviona s osamdesetak putnika koji je doletio iz Beograda. Naime, u njemu su bili ljudi povezani sa Srpskom naprednom strankom, a neki od njih imaju podeblje dosjee. U zrakoplovu je pronađena komunikacijska oprema, ali i transparent s natpisom "Srbija pobjeđuje".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tom je prigodom u Tivtu komentirao tijek zbivanja. U međuvremenu se doznalo kako su ga sigurnosne službe, a i predsjednica Skupštine Ana Brnabić pokušale odvratiti od puta u Crnu Goru, jedan od razloga je bio to što se ondje skriva Radoje Zvicer.

"Ne bojim se ja nikoga. Pa znate kako to ide. Oni uhite lijevu papuču i narukvicu njegove žene i sve bude u redu", komentirao je Vučić, vjerojatno se referirajući na akciju crnogorske policije.