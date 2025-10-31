UOČI SVIH SVETIH

Gradonačelnik Šuta s izaslanstvima položio vijence na Lovrincu

I.H./Hina

31.10.2025 u 13:33

Položeni vijenci u Splitu
Položeni vijenci u Splitu Izvor: Ostale fotografije / Autor: Grad Split
Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana na spomenik poginulim braniteljima na Gradskom groblju Lovrinac izaslanstva grada i županije su u petak položila vijence i zapalili svijeće

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je tom prilikom istaknuo da se u ovim danima prisjećamo svih naših umrlih, te da je to dan kada se u sjećanju možemo vratiti na neke lijepe trenutke koje smo provodili s onima koji su nas napustili. Cijela Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa svojim žiteljima u ove se dana sjeća svih svojih umrlih istaknuo je zamjenik župana Stipe Čogelja. Kazao je da su naši mrtvi ostavili "svoju krv, znoj i suze, ali i svoje živote, pogotovo hrvatski branitelji i pređi".

"Oni su uložili svoje živote da danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj, boljoj i svjetlijoj budućnosti. Ovo je jedan ljudski čin kojeg činimo iz godine u godinu kada posjećujemo svoje preminule. To je najmanje što možemo učiniti i zahvaliti se za sve ono što su nam dali i ostavili", rekao je Čogelja.

Polaganje vijenaca u Splitu
Polaganje vijenaca u Splitu Izvor: Ostale fotografije / Autor: Grad Split

Vijence su kod središnjeg križa i križa na Groblju hrvatskih branitelja na Lovrinicu položila i izaslanstva ministarstava - hrvatskih brantelja, obrane i unutarnjih poslova, te udruge iz Domovinskog rata.

