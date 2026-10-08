Gradonačelnik Buja iz zatvora podnio ostavku

Kako navodi Istarski.hr, pozivajući se na neslužbene informacije, Vižintin je podnio ostavku na gradonačelničko mjesto.

Podsjetimo, Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Tada mu je određen istražni zatvor, koji je u kolovozu produljen za još dva mjeseca.

Vižintin je tada objavio kako ne namjerava odstupiti s gradonačelničke dužnosti. Otkako je Vižintin uhićen, dužnost privremenog zamjenika obavlja nezavisni gradski vijećnika Danilo Pištan.