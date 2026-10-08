Gradonačelnik Buja iz zatvora podnio ostavku

Gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, povukao je potez kojim se otvara mogućnost prijevremenih izbora za njegovog nasljednika
Kako navodi Istarski.hr, pozivajući se na neslužbene informacije, Vižintin je podnio ostavku na gradonačelničko mjesto.
Podsjetimo, Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Tada mu je određen istražni zatvor, koji je u kolovozu produljen za još dva mjeseca.
Vižintin je tada objavio kako ne namjerava odstupiti s gradonačelničke dužnosti. Otkako je Vižintin uhićen, dužnost privremenog zamjenika obavlja nezavisni gradski vijećnika Danilo Pištan.
U međuvremenu je Vižintin odstupio i iz Predsjedništva IDS-a, a stranka je prihvatila njegovu ostavku. Nakon što je u medijima objavljeno da je podnio ostavku i na gradonačelničko mjesto, oglasili su se iz IDS-a.
Da je Vižintin odstupio, za Glas Istre potvrdila je predsjednica Gradskog vijeća Buja Bojana Puzigaća. Prema njezinim riječima, Vižintinov odvjetnik obavijestio je nju kao predsjednicu Gradskog vijeća, privremenog zamjenika gradonačelnika Danila Pištana te gradsku upravu o podnesenoj ostavci.
Vižintinovom ostavkom, Buje očekuju prijevremeni izbori, a kad će se oni održati odredit će Vlada.