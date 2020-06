Gradonačelnik Bandić na zahtjev oporbe treba dati izvješće o financijama

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić trebat će dati detaljno izvješće o stanju gradskih financija, a ubrzat će se i građevinski radovi na Maloj sceni '121' i u atriju Gavelle, sve prema prijedlozima oporbe koje je u nastavku sjednice prihvatila zagrebačka Gradska skupština u četvrtak

Bandića mora Gradsku skupštinu izvijestiti i o ukupnim financijskim obavezama Grada - o kreditima, zajmovima, vrijednosnim papirima, jamstvima i suglasnostima, kao i o obvezama trgovačkih društava i proračunskih korisnika.

Također, na sjednici je prošao prijedlog Kluba nezavisnih zastupnika o hitnom završetku građevinskih radova na Maloj sceni '121' i u atriju Gradskoga dramskog kazališta Gavella kojim je od Bandića zatraženo da što hitnije raspiše javni natječaj za završetak radova i omogući uvid u svu građevinsku i projektnu dokumentaciju.

Oporba traži i precizna izvješća za obnovu "Gavelle"

Pritom se na javnom natječaju traže najbolji stručnjaci koji će napraviti vještačenja i analize kako bi se moglo što brže pristupiti građevinskim radovima i sanirati šteta na zgradi Gavelle i ostalim zgradama. Radovi bi trebali završiti za šest mjeseci kako bi kazalište moglo djelovati s punim prostornim i programskim kapacitetom.

Bandić treba gradskim zastupnicima dostaviti sve ugovore, anekse ugovora, projektnu i svu drugu dokumentaciju te potvrde do sada obavljenih plaćanja izvođačima, podizvođačima i svim drugim suradnicima vezanima za projekt od početka rada na njemu, to jest od odluke o pokretanju građevinskih radova i raspisivanja javne nabave do danas.

O svim aktivnostima, s priloženim dokumentima o njima, Bandić bi trebao izvještavati Gradsku skupštinu jednom mjesečno, a od izvođača radova s kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Gavelle od 27. listopada 2017. tražiti plaćanje ugovorne kazne.

Gradska skupština nije prihvatila prijedlog klubova zastupnika SDP-a, GLAS-a i HSU-a, lijevog bloka, HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija da se projekt dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba na treći stupanj pročišćavanja prijavi za sufinanciranje EU sredstvima.