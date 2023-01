Građani za lošu obnovu nakon potresa većinom krive Vladu

Agencija Promocija plus provela je istraživanje za RTL o tome tko je kriv za sporu obnovu nakon potresa

Pa tko je za to kriv? U odgovorima prednjači Vlada – i to za više od petine ispitanih (22,7 posto). Slijedi Državni ured za obnovu (20,6 posto), a u stopu ih prate ministri graditeljstva (19,1 posto). Znamo nakon uhićenog Horvata na njegovo mjesto stigao je Paladina no pomaka je, kažu građani - premalo.

Da odgovornost leži na županijama, općinama i gradovima smatra gotovo 19 posto anketiranih (18,7 posto), a tu su i građevinske tvrtke (16,7 posto) koje izvode radove.

Razlog sporosti u procesu obnove