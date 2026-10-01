Gospićanu našli PFAS u krvi: 'Još sam pod dojmom'

Dujo Došen , predstavnik inicijative 'Gospić je naš dom', jedan je od ispitanika kojemu je analizirana krv na prisutnost PFAS kemikalija. Kako je kazano u Dnevniku Nove TV, u kojemu je reporter Ivan Krznarić razgovarao s Došenom, nalazi su pokazali povišenu razinu vječnih kemikalija te ga zabrinjava to što je povišena razina utvrđena kod pet ispitanika s područja Gospića.

'Teško je sad tvrditi da je otpad uzrok ovakvih rezultata . Ovo je jednostavno premali broj ispitanika', dodao je.

'Očekivao sam da ću imati određenu količinu, ali u nekim normalnim granicama', kazao je i objasnio da je od njih sedmero, petero imalo povišene vrijednosti, iako se rezultati ne mogu povezati s otpadom u Gospiću.

Kazao je da je još pod dojmom rezultata te da nije očekivao takve visoke vrijednosti.

"Trebalo bi provesti testiranje na PFAS puno većeg broja građana da bi dobili nekakvu relevantnu brojku, da bi mogli nešto tvrditi, jesu li ovo nekakve bile iznimke ili, nadamo se, da ne bi bilo pravilo da imamo ovako povećanu razinu PFAS-a u krvi na području Gospića', rekao je.

Kazao je i to da je pitanje koliko je ovo ozbiljna država 'kada SOA upozorava nadležne institucije koje ne djeluju'.

'...i koliko građani uopće mogu biti sigurni u svoje zdravlje i u samo djelovanje institucija kad se vidi na koji način, odnosno kako nisu djelovali u ovome razdoblju, iako su prije četiri godine bile upozorene da se događa', rekao je Došen.

'Ja se nadam da će oni na osnovu svoje savjesti odlučiti smatraju li da su odgovorni i nek oni ponosno odluče misle li da za ovakve propuste, četiri godine nedjelovanja, snose nekakvu odgovornost ili ne', dodao je.

Problemom smatra to što ni godinu i pol dana nakon otkrivanja slučaja otpada još nema monitoringa podzemnih voda. "Tek se sad pripremaju natječaji i javne nabave za dodatnih šest zdenaca za ispitivanje podzemne vode", rekao je.

'Od drugog mjeseca nemamo mjerne stanice za kvalitetu, kakvoću zraka. Isto je u nabavi mjerna stanica, znači tek ćemo, možda u najboljem slučaju do Nove godine, imati nekakve podatke vezano za zrak i za vodu', dodao je za Dnevnik Nove TV.