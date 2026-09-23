Požar pored zagrebačkog kina Tuškanac: Javio se šef vatrogasaca

U srijedu navečer izbio je požar u centru Zagreba. Kako doznaje Index, vatra je zahvatila kino Tuškanac.

Na terenu je bilo nekoliko vatrogasnih ekipa koje su uspjele obuzdati vatru. Tamo je bila i policija, koja je blokirala prolaz iz Mesničke ulice prema Tuškancu.

Kako smo doznali od zapovjednika JVP Zagreb, Siniše Jembriha, zapalila se manja količina otpada, koja je ubrzo i ugašena. Informacija o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti nema.

Inače, kino Tuškanac nalazi se u zgradi bivše streljane, najstarijeg sportskog objekta u Zagrebu, izgrađenog i otvorenog polovicom 19. stoljeća. U pedesetima je taj objekt preuređen za potrebe HNK, a nakon iseljenja dijela kazališta, ondje je otvoreno kino, koje djeluje i danas, ne samo prikazujući filmove, već i održavajući predavanja, radionice i druga događanja vezana uz film.