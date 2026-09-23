buktinja u centru grada

Požar pored zagrebačkog kina Tuškanac: Javio se šef vatrogasaca

M.Da.

23.09.2026 u 23:17

Vatrogasci Zagreb
Vatrogasci Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Požar je izbio pored kultnog zagrebačkog kina Tuškanac. Vatrogasci su prema riječima zapovjednika JVP-a Zagreb, Siniše Jembriha, ugasili otpad koji se zapalio

U srijedu navečer izbio je požar u centru Zagreba. Kako doznaje Index, vatra je zahvatila kino Tuškanac.

Na terenu je bilo nekoliko vatrogasnih ekipa koje su uspjele obuzdati vatru. Tamo je bila i policija, koja je blokirala prolaz iz Mesničke ulice prema Tuškancu.

Kako smo doznali od zapovjednika JVP Zagreb, Siniše Jembriha, zapalila se manja količina otpada, koja je ubrzo i ugašena. Informacija o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti nema.

Inače, kino Tuškanac nalazi se u zgradi bivše streljane, najstarijeg sportskog objekta u Zagrebu, izgrađenog i otvorenog polovicom 19. stoljeća. U pedesetima je taj objekt preuređen za potrebe HNK, a nakon iseljenja dijela kazališta, ondje je otvoreno kino, koje djeluje i danas, ne samo prikazujući filmove, već i održavajući predavanja, radionice i druga događanja vezana uz film.

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