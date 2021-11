Goluža (Most): Mjera roditelj odgojitelj se treba revidirati, ali drugačije

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Trpimir Goluža (Most) ocijenio je u srijedu da se mjera 'roditelj odgojitelj' treba revidirati, no smatra kako to ne smije biti na ovako drastičan način i bez dijaloga sa strukom i korisnicima

Mostovi zastupnici zbog toga su zatražili da se o promjenama u mjeri održi tematska sjednica Odbora za mladež, Odbora za socijalnu skrb i Odbora za obrazovanje i sport, na kojoj će sudjelovati predstavnici struke te korisnika mjere. “Naravno da se ta mjera treba revidirati, ne možete zadirati u nečija prava bez da s njime prethodno razgovarate”, ustvrdio je Goluža na konferenciji za medije kluba zastupnika Mosta u Gradskoj skupštini. Smatra da je predložena promjena mjere nove zagrebačke gradske uprave 'drastična'.