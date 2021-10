U kasne sate napokon na red došao Holding; izvješće nije prihvaćeno, ali nije niti zahtjev oporbe za detaljima oko Tomaševićevog kadroviranja: 'Upao je u mrežu mutnih tipova'

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine nisu u četvrtak prihvatili polugodišnje izvješće o poslovanju Zagrebačkog holdinga prema kojemu je to društvo poslovalo s 81 milijunom kuna gubitka, ali ni oporbene zahtjeve da se rasvijetli situacija s opozivom dva člana Uprave tog društva

Zastupnicima je izvješće Holdinga predstavio predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković istaknuvši da je od početka godine do lipnja društvo poslovalo s gubitkom od 81 milijun kuna , što je nastavak negativnog trenda poslovanja.

Novaković se osvrnuo i na tekuće probleme Holdinga, od viška rukovodećih i administrativnih kadrova do manjka radnika na terenu, duga od skoro pet milijardi kuna i zaključio da postojeća situacija nije održiva.

“Zadaća pred novom upravom je poboljšati operativne rezultate. Ključno je pitanje kako ćemo to napraviti, a to je prije svega povećanjem efikasnosti. Predvidjeli smo kombinaciju smanjenja troškova, povećanja prihoda i popravljanja likvidnosti”, kazao je dodavši da je to nužno kako bi se pokrenuo ikakav investicijski ciklus.

Odbačeni oporbeni zahtjevi o Holdingu

Skupština nije donijela prijedlog zaključka kluba zastupnika Mosta u kojem se tražilo podnošenje financijskog i poslovnog izvještaja u Zagrebačkom holdingu.

Zastupnik Trpimir Goluža istaknuo je da je gradonačelnik Tomašević, zbog kadrovskih poteza u Holdingu, “upao u mrežu mutnih tipova”, a nabrojio je i sve optužbe koje su na Tomaševićev račun ranije iznijeli bivši predsjednik Uprave Nikola Vuković i njezin član Ante Samodol.

“Prekoračivali ste svoje ovlasti i izravno utjecali na odluke Uprave Holdinga”, kazao je dodavši da razliku od bivšeg gradonačelnika Bandića, Tomašević nije imao hrabrosti postaviti ljude od povjerenje na čelo Uprave Holdinga, već je “pokušao postaviti paralelnu liniju upravljanja preko Nadzornog odbora” i člana NO-a Ratka Bajakića.

Tomašević je Goluži poručio da je u izlaganju iznio “niz netočnosti” te istaknuo da kriza Holdinga nije trajala mjesecima, već nekoliko dana i da je nakon toga riješena.

Skupština nije donijela niti prijedlog zaključka 16 oporbenih zastupnika, kojim traži izvješće o radu uprave od 14. lipnja do opoziva Vukovića i Samodola, a HDZ-ov Mislav Herman istaknuo je da je posao Tomaševića osigurati da Holding očuva zakonit rad tog društva, dok je HDZ-ov zastupnik Mario Župan zatražio da se raspusti Nadzorni odbor.

Rasprava o oporbenim točkama Holdinga održala se u četvrtak kasno navečer, do 23 sata, što su kritizirali oporbeni zastupnici koji su tražili da se te točke dnevnog reda stave na početak sjednice. Tomašević im je odgovorio da bi se rasprava održala prije, da nije bilo osam stanki oporbe.

Gradski zastupnici nisu prihvatili niti polugodišnje izvješće o radu ZET-a, prema kojemu je to društvo u prvih šest mjeseci ove godine uprihodilo 616,3 milijuna kuna, a rashodi su bili 616 milijuna kuna.

Nisu prihvatili niti polugodišnje izvješće Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.