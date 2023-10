Godinama naplaćuje ulaz u nacionalni park koji ne postoji. Otjerao je i novinare

Ekipi Provjerenog, koju su pozvali mještani kojima je uzurpirao pristup slapu, pokušao je zabraniti snimanje. Gospođa koja ih je dočekala tvrdi da je to privatan posjed. 'Kako vi to ovako upadate i od mene tražite nešto? Od kuda vi znate da je ovo javni prostor, na osnovu čega?', upitala je.

'Uzurpirano je, to znaju svi mještani Donjeg Lapca, to zna općina, zna policija, to zna Državni inspektorat koji sam na moju inicijativu zvao…oni su rekli, e on to ne smije raditi, a ja sam pitao tko to da njemu kaže', rekao je Vinko Selak, predsjednik Ribolovnog društva, koji kaže kako je Matešić na mjesto postavio bodljikavu žicu, a ona se ne vidi po noći.