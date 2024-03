Glavno političko oružje pred izbore: Najvažniji zakon EU-a osuđen na propast?

Predstavnici nekoliko članica EU-a sada su, uoči europskih izbora u lipnju, zauzeli još tvrđi stav o jednom od glavnih zakona Green Deala, u nadi da će privući konzervativne i ruralne birače koji se protive velikom broju briselskih propisa.

Zemlje članice planirale su finalizirati tzv. Zakon o obnovi prirode tijekom sastanka ministara okoliša u ponedjeljak, no glasanje je u zadnji čas povučeno s dnevnog reda, nakon što su dužnosnici shvatili da više nemaju potrebnu potporu. Zakon je to kojim se žele obnoviti rijeke, šume i mora EU-a, a sad je upitno i hoće li se uopće finalizirati do kraja ovog saziva. Tekst dogovoren s državama članicama usvojen je s 329 glasova za, 275 glasova protiv i 24 suzdržana u Europskom parlamentu krajem veljače, a sad ga treba amenovati Vijeće.