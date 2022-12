Glavni tajnik NATO-a: 'Rat u Ukrajini mogao bi izmaknuti kontroli, preliti se u Europi'

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da bi se rat u Ukrajini 'mogao izmaknuti kontroli, preliti u Europu i tako se pretvoriti u rat između Rusije i NATO-a', prenosi AP.

'Ako stvari krenu po zlu, mogle bi stvarno poći jako po zlu. U Ukrajini se vodi užasan rat. Također, to je rat koji se može pretvoriti u veliki rat između NATO-a i Rusije. Radimo na tome kako bismo to izbjegli', izjavio je za norvešku državnu televiziju NRK. Bivši norveški premijer dodao je da nema sumnje da postoji mogućnost da dođe do ‘velikog rata‘, poručivši da je važno izbjeći sukob koji uključuje više zemalja u Europi.