Glavni savjetnik ministrice Divjak pojasnio što će se događati s nastavom: Za niže razrede škola na televiziji po uzoru na Kinu i Iran

Glavni savjetnik ministrice obrazovanja Marko Košiček izjavio je u četvrtak da su škole jučer dobile upute kako se pripremiti za virtualnu nastavu ako će zbog koronavirusa škole morati biti zatvorene, te istaknuo da tu pripremu svi moraju napraviti bez obzira kada kreće taj model.

"Škole su jučer dobile uputu kako se pripremiti. Prvi korak je aktivirati službene e-mail adrese koje imaju svi učenici i nastavnici i s njome, primjerice, pristupaju e-dnevniku. Više od 95 posto učenika to koristi i u zadnja dva mjeseca se ulogiralo, 90 posto učitelja, 85 posto u visokom obrazovanju. Ona manjina koja još to nije napravila to treba napraviti", kazao je Košiček.

Naglasio je da je to pripremna radnja koju svi moraju napraviti bez obzira kada kreće. Radi se za cijelu Hrvatsku, a sreća u nesreći je, dodaje, što postoji program lumen na kojem je već 55.000 učitelja, a oni koji nisu, sad im je zadnja prilika da se unutra uključe.