Glavašević: Pravo možda jest zadovoljeno, pravda nije. Trebao je dobiti 40 godina

'Nažalost, dogodilo se kako sam očekivao. Pravo možda jest zadovoljeno, pravda nije', ovim je riječima saborski zastupnik SDP-a Bojan Glavašević komentirao hašku presudu ratnom zločincu Vojislavu Šešelju koji je osuđen na deset godina zatvora, što je istovjetno vremenu koje je proveo u pritvoru

'Osuđen je deset godina, odslužio je 11. Ono što imamo je nekakva moralna zadovoljština. Ono što smo govorili da je ratni zločinac, to je sada nedvojbeno. No pravde za žrtve nema. Presuda ne donosi ono što je potrebno za zatvaranje prošlosti da bismo mogli krenuti u budućnost. Isti zlodusi nas i dalje proganjaju. Ova presuda, bojim se, mlađim generacijama i onima koji dolaze nije olakšala. Nadao sam se da će dobiti neku veću kaznu. Kako dati 10 godina, a ne 40? Ako je netko ratni zločinac, trebao bi dobiti maksimalnu kaznu, a ne to nekako relativizirati. Važnije od svega ovoga je da smislimo kako dalje. Ljudi poput Šešelja, ima ih previše, i pravi izazov za budućnost je kako izaći na kraj s nasljeđem Šešelja i ljudi poput njega', rekao je Glavašević u Hrvatskom saboru, javlja N1 .

Podsjetimo, Šešelju se ukida oslobađajuća presuda za progon i deportacije kao oblik zločina protiv čovječnosti. Kriv je i osuđuje ga zbog prisilnog progona i deportacije Hrvata iz Hrtkovaca u Vojvodini na kaznu od deset godina zatvora. Kako je u pritvoru Haškog suda proveo 11 godina, Šešelj je kaznu već odslužio.

S obzirom na to da je prošlo znatno vrijeme od Šešeljovih izjava do počinjenja djela pod takvim okolnostima, zaključeno je da su dokazi nedovoljni da bi se razabrao efekt koji su izjave imale na počinjenje zločina što se navode u optužnici. No to se ne može reći za govor u Hrtkovcima 6. ožujka 1991. godine. Taj govor je bio jasan poziv na protjerivanje hrvatskog stanovništva iz Hrtkovaca, što je utvrdilo i Raspravno vijeće.