Glavaš dao potpis za kandidaturu Zorana Milanovića: On je mangup, domoljub i fajter

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš dao je u Osijeku potpis za predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića

"Ovaj moj potpis nije potpis za SDP nego za predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. On je čovjek kojem nitko ne može osporiti domoljublje, čovjek koji ima svoj stav, dosad je pokazao da ono što radi, to i govori. Kod njega nema licemjerja ili laži. Pa bilo to nekome pravo ili krivo. Ja ga takvog prihvaćam. Smatram da je i fajter i diplomat. Kandidat koji ima u nogama dosta zagrebačkog asfalta. Mangup, političar, diplomat, a i domoljub i zbog toga ima moju potporu", kazao je Glavaš nakon potpisivanja, prenosi RTL.