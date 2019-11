Koliko Milanović još može rasti? 'Iracionalne motive tu ne treba zanemariti'

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović mjesec dana uoči prvog kruga izbora sustigao je Kolindu Grabar Kitarović i, po redovnom mjesečnom istraživanju HRejting dosegao rekordnu podršku među ispitanicima. S 26,4 posto potpore birača primakao se aktualnoj predsjednici na točno 2,5 posto, pa se razlika između njih dvoje svela na statističku grešku

'Ovakav rejting zapravo je posljedica unutrašnjeg rasporeda glasova unutar desnog biračkog bazena, dok s druge strane on ima svoj zadani lijevi bazen u kojemu u nedostatku protukandidata uživa stabilnu potporu. Od samog početka tvrdim da je Milanović najsigurniji kandidat za ulazak u drugi krug izbora naprosto zato što na ljevici nema ozbiljnu konkurenciju. No, upravo zato njegov potencijal je ograničen: na jednoj strani pokupio je što se pokupiti može, na drugo ionako ne može dobiti ništa', kaže Puhovski za tportal.

'Prije svega, čekala se formalna potpora SDP-a, no još važnije jest da ta stranka nije sabotirala svog kandidata na način na koji je HDZ sabotirao Kolindu Grabar Kitarović . Na ovim izborima SDP zapravo ne može ništa izgubiti, a ne može ni dobiti puno - izuzev pozicioniranja za parlamentarne izbore. Doduše, u ovoj stranci postoji strah da će se, ukoliko dobro prođe a svejedno izgubi izbore, Milanović kandidirati za predsjednika SDP-a i potom za hrvatskog premijera. No, predstojeći predsjednički izbori ipak se prije svega tiču HDZ-a, odnosa unutar njega i omjera snaga na desnici', kaže Puhovski.

Slijedom toga, dodaje, potpora od 26,4 posto predstavlja vrhunac i teško da će ovaj kandidat pridobiti više od toga. No rast od početka godine ipak je evidentan, a Puhovski vidi nekoliko razloga za to.

'Dakle, to je moguće isključivo pod uvjetom da dođe do tolike zakrvljenosti kandidata na desnici koja će demotivirati dio birača da glasuju u drugom krugu izbora, odnosno da masa desnih birača u drugom krugu bude za desetak posto manja nego u prvom krugu', smatra Puhovski.

'Postoje birači koji su snažno protiv Kolinde Grabar Kitarović, a istovremeno imaju iracionalni strah od komunista pa će u drugom krugu glasovati za nju. Iracionalne motive ne treba zanemariti, dapače, oni često znaju biti važniji od racionalnih', smatra ovaj analitičar. Milanovićevu pobjedu pobjedu on zapravo vidi samo u jednoj opciji:

On ne vidi velike šanse za pobjedu Zorana Milanovića 'zato što će desnica biti brojnija i motiviranija glasati protiv njega nego za nekog od svojih kandidata, tko god to bio u drugom krugu'.

Upitali smo ga i može li Milanović eventualno prilagoditi svoju kampanju i probiti trenutnu razinu potpore, koju on označava kao maksimalnu.

'Zajedljivi komentari, ne velike riječi'

'Zapravo ne može: svaki potez kojim dobiva novi glas zapravo je potez kojim jedan glas gubi. Ljevičari ga podržavaju iako nije pravi ljevičar jer nemaju nikog drugog, on nije antifašist, ali ljudi koji se deklariraju antifašistima ne mogu zamisliti davanje glasa Škori ili Grabar Kitarović, pa ni Kolakušiću. Ne, Milanović zapravo najbolje funkcionira kad ne izgovara velike riječi, nego samo zajedljivo komentira drugu stranu, samo što on ne može izdržati biti na margini kampanje i gura se u njeno središte. Predsjednica ga se boji i upravo zato će nastojati izbjeći bilo kakva javna sučeljavanja jer će u srazu s njime loše proći. S druge strane, moguće je da Milanović prođe lošije u sučeljavanju sa Škorom jer nema odgovor na njegove viceve u Mesićevom stilu. Dakle, prije prvog kruga Kolinda izbjegava Milanovića, a on Škoru, tako da je moguće da ćemo tek uoči drugog kruga vidjeti kandidate jedno nasuprot drugoga', predviđa Puhovski.