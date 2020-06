Glasovac Raspudiću: Žensko tijelo ne smije biti državna imovina; žena mora imati mogućnosti napraviti pobačaj

Ćirilićne ploče u Vukovaru, mogućnost istospolnih parova da udmoljavaju djecu kao i pravo na pobačaj samo su neka od ljudskih prava zbog kojih je zaiskrilo u predizbornom sučeljavanju Nine Raspudića, nezavisnog kandidata na Mostovoj listi i SDP-ove Sabine Glasovac

'Malo se govori o tome da moramo ojačati institucije, u slučaju Jelene Veljače, ona ravnopravno razgovara s resornom ministricom. To svjedoči o nedovoljnosti rada već postojećih ministarstava pa se javlja prostor da uskaču ljudi s civilne scene. Ne može vas primati premijer na temelju Facebook prosvjeda.', dodao je Raspudić dok Glasovac 'ne vidi ništa sporno u građanskom aktivizmu'.

'Od malih nogu moramo njegovati svjest da, osim što su braće, susjedi, danas sutra odgovorni građani i trebaju izražavati svoje stavove. Ne vidim ništa sporno u tome što se Jelena Veljača aktivirala, vidim sramotu da institucije koje su plaćene da rješavaju te probleme na njih nisu odgovorile, pa su javne osobe morale povući reflektor na probleme.', rekla je SDP-ovka na što ju je Raspudić pitao 'Zašto se vaša stranka s HDZ-om protivi dopisnom glasovanju?'.

Za Raspudića situacija s ćirilićnim pločama u Vukovaru je 'simptom dubljeg problema koji se zanemaruje'.

'Vjerujem da su ljudi u Vukovaru bili revoltirani, to potječe iz pitanja nestalih. Situaciju sa Srbijom po pitanju rata treba raspraviti, da neće ući u euroatlantske integracije dok to ne riješi. Zakon treba poštivati, treba vladajuće pitati zašto nije ispoštivan do kraja, očito ćirilica sada nije samo pismo, već simbol drugih stvari koje tamo stvaraju animozitet i da tamo imamo dva odvojena društva koja su u blagom konfliktu. Ljevica je pričala da je problem tamo siromaštvo, to ne stoji. Imate Belfast koji ima veći BDP, a ima kilometre zidova koji dijele dvije zajednice. Ustavni sud je jedno čudno tijelo, svak stavlja svoje pa imamo preslik velike koalicije. Mene zanima rješenje konfliktne situacije u Vukovaru, neće se rještiti zabranom ćirilice ili nametanja ploča silom, ključno je procesurianje nekih koji nisu procesuirani.', stav je Raspudića dok se Glasovac slaže da postoje 'nerazjašnjeni odnosi'.

'Znam da prošlost ne možemo mijenjati, no onima koji žive danas, moramo voditi računa da ih ne trujemo. Ne možemo umjetno stvarati normalnu klimu kraj toliko upitnika, no širenjem mržnje ne idemo u tom pravcu, zalažem se za interkulturnu školu u Vukovaru.', smatra Glasovac.

Dok se Glasovac zalaže za osobni izbor seksualne orijentacije za Raspudića je ono prijeporno pitanje. Glasovac 'ne vidi ništa sporno' u mogućnosti istospolnih parova da udomljuju djecu jer je udomiteljstvo, kaže, socijalna usluga, a seksualno oprijedjeljenje pojedinca ne govori ništa o tome može lil taj par pružiti dom djetetu.

'Zakon iz 2014. godine bilo je izigravanje volje građana. Ne postoji pravo na dijete, postoji pravo djeteta. U zemlji u kojoj je bila jasna volja građana jasno je da će udomiteljstvo od strane istospolnog para nositi stigmu.', kaže Raspudić kome je Glasovac odgovorila:

'Brkaju se kruške i jabuke, da su dvije osobe heteroseksualci, nitko ih ne bi ništa pitao, ovo je bilo diskriminatorno.'

Na upit hoće li u njihovim programima stajati donošenje Zakona o pobačaju, Raspudić je rekao: 'Ako budemo imali većinu bit će, bit će na tragu zaštite ljudskog života od začeća. Pobačaj je ubojstvo, život treba braniti. Treba ići proaktivno, ženama treba pomoći. Analize pokazuju da su česti ekonomski razlozi, mali je postotak silovanih žena koje se na to odlučuju. Imamo svjedočanstva djece koja su začeta u silovanju u BiH, uspjeli su se realizirati kao sretne osobe. Nemam pravo određivati tko ima pravo živjeti, tko ne.'

SDP-ova Glasovac je na pitanje o Zakonu o pobačaju rekla kako je ona za život, za dostojan i slobodan život.

'Postoje žene koje se nađu u teškoj situaciji, ne znamo što ih tišti i prekid trudnoće vide kao jedino rješenje, to nije laka odluka i s time mora živejti. Meni moja majka nije dala život da bi vam država propisivala što ćete raditi sa svojim umom i tijelom. Žena ima pravo na izbor i na zdravlje, zabranom pobačaja nećete smanjiti broj istih. Već žene dovesti u situaciju da odlaze ili u druge zemlje ili raditi te zahvate van institucija što je ugrožavanje njihovog zdravlja. Naš je stav da žensko tijelo ne smije biti državna imovina. Mi smo pripremili zakon koji treba ispraviti sve manjkavosti postojećeg... Želimo da pobačaj bude besplatan, siguran i dostupan. Ne zalažemo se za pobačaj, no ako je on zadnje rješenje, žena ga mora imati mogućnost napraviti.', rekla je Glasovac ističući kako traže od institucija traže 'da se ne može dogoditi da je u brojnim bolnicama pola liječnika pod prizivom savjesti, u nekima svi'.