GLAS će podržati Istanbulsku konvenciju jer je to civilizacijsko pravo žene

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u utorak je najavila kako će njena stranka u Saboru glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije, ističući da u tom dokumentu nema rodne ideologije, već govori o sprječavanju nasilja nad ženama i u obitelji

'Da, mi ćemo glasati za Istanbulsku konvenciju . Naš stav je apsolutno jasan - tema Istanbulske konvencije je tema zlostavljanja žena i zlostavljanja u obitelji i Hrvatska kao jedna pristojna zemlja mora ratificirati i donijeti Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Na taj način država preuzima svoj dio odgovornosti koji do sada nije bio reguliran i mi ćemo podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije', poručila je Mrak Taritaš .

Nema nijednog razloga da GLAS ne podrži Konvenciju

'Da je u skladu s Ustavom, to tvrdimo cijelo vrijeme, da u njoj nema rodne ideologije, to tvrdimo cijelo vrijeme i nema niti jednog razloga da mi to ne podržimo i podržat ćemo', istaknula je.

Naglasila je kako je riječ o prevažnom dokumentu koji je zapravo 'civiizacijsko pravo žene', pa stoga 'ne treba koristiti najslabije u ovom društvu poput žena i djece za razračunavanje ili raspravu, bilo unutar jedne stranke ili između više stranaka'.