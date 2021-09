Giganti svjetskog biznisa izgubljeni: Ne znaju kad će se radnici vratiti u urede, šefica Ubera kaže: 'Ovo mi je najteža odluka u karijeri'

Pandemija koronavirusa promijenila je i radne navike. Milijuni Amerikanaca i dalje rade od kuće, a povratak u urede mnoge tvrtke neprestano odgađaju. Prema svemu sudeći, i kraj ove godine mnogi će dočekati radeći u svom dnevnom boravku ili kuhinji

The New York Times piše da se prošlog tjedna uprava Ubera okupila na noćnom sastanku kako bi donijeli tešku odluku. Razmišljali su o tome trebaju li se pridružiti sve većem popisu kompanija koje su ponovno odgodile datume povratka zaposlenika u urede. Ubrzo nakon toga najavili su da će Uber u potpunosti ponovno otvoriti svoje urede 10. siječnja, pomaknuvši najavljeni povratak zakazan za 25. listopada za više od dva mjeseca.

Brojne tvrtke u Sjedinjenim Američkim Državama planirale su nakon Praznika rada vratiti zaposlenike u urede, no ubrzano širenje delta-soja poremetilo im je planove pa su pomaknule rokove ili ih u potpunosti ostavile otvorenima.

U gotovo 18 mjeseci otkako je pandemija prisilila velike američke kompanije da svoje zaposlenike pošalju na rad od kuće datum povratka u urede neprestano se pomiče. Prvo je to bio siječanj, punu godinu dana nakon što se koronavirus pojavio u Kini. Siječanj je potom pomaknut na srpanj zbog kampanje cijepljenja, u kojoj su se deseci milijuna ljudi diljem Amerike postrojili u redove da prime cjepivo.

U Intelu su rukovoditelji nedavno ukinuli planirani datum povratka za 1. rujna u korist neodređenog cilja. Mnogi od 100 tisuća zaposlenika tvrtke rade na licu mjesta u tvornicama za proizvodnju poluvodiča diljem svijeta, ali za uredske radnike datum do kojeg će se morati vratiti u njih u potpunosti ovisi o stopama cijepljenja i broju slučajeva u područjima u kojima žive.

Osim Ubera, tvrtke Google, Amazon, Apple i Starbucks objavile su da će odgoditi datume povratka za iduću godinu. Šefovi navode da su razlozi za to dvostruki: osim što ne žele dovesti zaposlenike u opasnost, žele prekinuti s vrtuljkom stalnih odgoda datuma povratka i neizvjesnosti koja prati to stanje.

U nedavnoj anketi 1600 poslodavaca, 40 posto ispitanika reklo je da je odgodilo planove za povratak više zaposlenika u urede. Polovica ispitanika s više od 10.000 zaposlenih rekla je isto.

U odgodi povratka u urede vode tehnološke tvrtke, a obično imaju značajan dio zaposlenika koji svoj posao mogu obavljati od kuće. U travnju, prije nego što je delta postala dominantan soj virusa u Sjedinjenim Državama, Airbnb je pomaknuo datum povratka sve do rujna 2022.

'Očekujemo da će situacija s koronavirusom ostati fluidna sljedećih mjeseci, pa će nam biti teško postići jasan datum povratka bez mogućnosti da ga ponovno pomičemo', rekao je zaposlenicima Logan Green, izvršni direktor Lyfta, krajem srpnja, nakon što je najavio da se od njih ne očekuje povratak u urede prije veljače.

Jedan od razloga zašto su neke tvrtke odgodile termine povratka u ured opet je cijepljenje. Odgađanje daje radnicima dovoljno vremena da se potpuno cijepe i tvrtkama više vremena za postavljanje logistike koja se veže za povratak. Za neke organizacije pregovori sa sindikatima također su bitan faktor u odluci o tome.

Zbog brojnih problema oko povratka neke tvrtke, uključujući The New York Times i American Airlines, odustale su od određivanja datuma za to.

Mnoge tvrtke koje su poslale zaposlenike doma i dalje ih žele vratiti. Što dulje radnici ostanu izvan ureda, teže će ih biti privoljeti na povratak. Troškove najma prostora teško je opravdati ako uredi ostanu prazni.

Kako dišu financijaši?

U financijama, koje tradicionalno stavljaju poslovanje uživo i užurbanost kao prioritet, drukčije su pristupili problemu. Goldman Sachs vratio je svoje zaposlenike u lipnju, a JPMorgan Chase u srpnju. Širenje delta-soja nije usporilo te planove, ali je naizgled ubrzalo mjere za sprječavanje širenja virusa. Goldman je prošlog mjeseca rekao da će zahtijevati da svi koji uđu u njihove urede u SAD-u, uključujući klijente, budu potpuno cijepljeni.