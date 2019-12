Generali: Mladi ne smiju zaboraviti kako je teško stvorena država

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGK) Pavao Miljavac na tradicionalnom božićnom domjenku u petak istaknuo je važnost očuvanja digniteta Domovinskog rata i njegovih sudionika kroz razne aktivnosti i projekte, jer mlade generacije ne smiju zaboraviti kako je teško i uz koliko prolite krvi stvorena država

"To je važan projekt koji provodimo u suradnji s hrvatskim braniteljima", rekao je predsjednik HGZ-a Miljavac. Ističe da se to sve snima i pohranjuje u arhiv, i bit će dostupno zainteresiranoj javnosti, jer nije dobro da o tome pišu knjige ljudi koji nisu bili sudionici operacija i "onda ispadne što ispadne".

HGZ će ostati na tim svojim zasadama, od toga neće odustati i očekuje potporu šire zajednice, jer to radi volonterski za naše društvo i hrvatski narod. Bitno je da to ulazi u svijest jer polako nestaju ljudi koji su stvarali hrvatsku državu, dodao je general Miljavac. Ali tragovi moraju ostati, i ne bi bilo dobro da iduće generacije zaborave što se događalo i kako teško smo stvorili hrvatsku državu, uz toliko žrtava i prolite krvi. ali i nesreća koje se protežu do dan danas, kazao je.

"To su rane koje ne zacjeljuju, a da ne govorimo o Vukovaru gdje još uvijek tragamo za više od 1800 žrtava, za koje ne znamo gdje su i hoće li se ikada naći. S 'istočne strane' ne žele dati podatke, jer ako bi to učinili priznali bi krivnju za zločine. No, mi ćemo biti uporni i pomoći institucijama", poručio je general Miljavac.

HGZ radi na dva projekta - jedan je u tijeku, iz fondova EU oko 1,8 milijuna kuna, a u siječnju će biti potpisan za još jedan. Ministarstvo hrvatskih branitelja nas dobro prati, koliko može, kao stratešku udrugu od važnosti za Hrvatsku, dodao je.

Miljavac je uručio zlatnu plaketu HGZ-a direktoru Končar industrije d.d. Darinku Bagi za doprinos u očuvanju dostojanstva hrvatskih branitelja, koji je zahvalivši rekao da će mu to biti poticaj za daljnje djelovanje na korist hrvatske države i branitelja.

Izaslanstvo Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) na čelu s glavnim tajnikom Zorislavom Srebrićem darovalo je HGZ-u nogometnu loptu s potpisima nogometnih reprezentativaca i knjigu Luke Modrića "Moja igra". Srebrić je rekao kako su hrvatski sportaši bili, jesu i bit će veleposlanici Hrvatske svojim sportskim rezultatima.

Zaželio je da se 12. srpnja iduće godine na završetku Europskog nogometnog prvenstva, svi opet zajedno radujemo uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije.