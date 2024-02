Fuchs: Sindikalni izračuni nisu točni, evo koliko rastu plaće

Naglasio je da su sve one primjedbe koje su im sindikati uputili u smislu konkretnih izmjena koeficijenata, pogledali i proučili i što je bilo moguće, ugradili i korigirali.

"Izračuni s kojima oni eventualno barataju nisu točni. Plaće svih zaposlenika s koeficijentima koji su korigirani, rastu u rasponu od 19 do 37 posto, ovisno o pojedinom radnom mjestu. Najmanje rastu u najviše radnom mjestu, ali zato ova druga rastu značajno više", izjavio je ministar Fuchs novinarima nakon sastanka parlamentarne većine.

"I oni i mi smo se dogovorili svojevremeno u nekim razgovorima ranije, kako nema logike da dodatak na plaću od 15 posto ide u onim djelatnostima gdje je uvjet za to radno mjesto doktorat znanosti. To ima smisla u nekim drugim djelatnostima, u nekim drugim javnim ili državnim službama gdje je taj doktorat nešto što je čovjek postigao, a nije uvjet za radno mjesto", rekao je Fuchs.

Ocijenio je da su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja posložili stvari dobro; nada se da će shvatiti da je karijera mladih ljudi itekako zagarantirana, ali ne kroz ove koeficijente, nego kroz zakon.

"Tamo smo napisali da svakih pet godina svaki mladi čovjek, znanstvenik ili nastavnik na sveučilištu, ukoliko je zadovoljio one kriterije koje su propisani za izbor u više zvanje, može automatski napredovati", poručio je.

Isto je tako, kaže, s profesorima i nastavnicima. Barata se s koeficijentom 1, 97, ali to je prva stepenica nastavnika, kada dođe u školu jer on ima još tri kategorije koje može postići i otići do koeficijenta 2,6.