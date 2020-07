Fuchs priznao: Iskreno, ne spavam baš najbolje, razmišljam o svemu onome što me čeka

Gotovo je izvjesno da će u četvrtak u Saboru Radovan fuchs biti predstavljen kao kandidat za novog ministra znanosti i obrazovanja. Da je prihvatio biti ministar potvrdio je jutros novinarima pred Vladom, a Jutarnjem listu pojasnio je koji će biti njegovi prioriteti

Iako je do sada odbacivao mogućnost da bude novi ministar, Fuchs je ipak promijenio mišljenje. 'Iznimne okolnosti zahtijevaju iznimne odluke. Tako i moja odluka da ipak ponovno budem ministar ima za cilj da što je više moguće smanjimo podjele i uključimo sve one koji mogu pomoći kako bi se ova školska godina održavala u što mirnijem ozračju. Mislim da si ova generacija učenika teško može, bez većih posljedica, priuštiti još jednu godinu nalik na proteklu. Osim toga, budući da sam u Ministarstvu proveo kumulativno gotovo 15 godina svoga života i jako dobro poznajem čitav sustav, zadnje vrijeme ne spavam baš najbolje jer intenzivno razmišljam o svemu onome što me čeka odmah od prvog dana kada dođem u Ministarstvo', kazao je Fuchs za Jutarnji list.

Prioritet, kazao je već ranije Fuchs, bit će organizacija nastave pod epidemiološkim mjerama, a cilj mu je da se učenici ipak vrate u škole.