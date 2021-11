[VIDEO] Fuchs o covid-potvrdama u školama: Ne razmišljamo o testiranju djece mlađe od 12 godina

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak da Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutačno dogovara mehanizam i način testiranja na covid u obrazovnom sustavu, razmatraju se tri opcije, a točan način provođenja testiranja znat će se do petka

"Znat ćemo do petka, nakon što uzmemo u obzir sve argumente za i protiv u smislu mogućeg i najučinkovitijeg. To ćemo definirati i napisati u odluci, kao što je to donesena i odluka za postupanje i testiranje u zdravstvenim ustanovama", rekao je Fuchs novinarima uoči sjednice Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Napomenuo je da je riječ o ukupnom broju od 120.000 ljudi, kada se uzmu u obzir dječji vrtići, osnovne i srednje škole te sustav visokoga obrazovanja, a u samom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ima nešto manje od 60.000 zaposlenih.

"Ako ih je 45 posto necijepljenih, a ne znam točno koliko je preboljelih, onda razgovaramo o testiranju tridesetak tisuća ljudi. To nije baš tako malo", napomenuo je.

U obzir se mora uzeti, dodao je, da testiranje treba raditi svaka dva dana, ali i to da se ono treba obaviti prije nego što učitelj uđe u razred i počne izvoditi nastavu.