Deset dana od uvođenja novih mjera. Hoće li roditelji koji dolaze u vrtić ili školu morati imati potvrdu? Fuchs: 'Ja vam u ovom trenutku ne mogu reći'

Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je udanas da se od 15. studenog širi upotreba Covid potvrda koje će biti obvezne za korisnike i zaposlenike javnih i državnih službi, kao i za građane koji će se koristiti njihovim uslugama i dolaziti u njihove prostore

Što će biti sa školama? Za djecu se malo toga mijenja, no odrasli ostaju zbunjeni. Jer zbunjen je i sam ministar Radovan Fuchs kada su u pitanju obvezne Covid potvrde. Nastavnici će ih za 10 dana morati imati, a roditelji koji dolaze po djecu, na informacije ili na roditeljski?

"Ovo s roditeljima moramo do kraja razraditi. Što se tiče organizacije dječjih vrtića i tog dijela, to ćete usmjeriti prema osnivačima da oni organiziraju. Hoće li biti različite ili neće to ćemo vidjeti. Ostavite nam još koji dan da razradimo čitav sustav", odgovorio je ministar.

To bi značilo da roditelj koji nije cijepljen i da se sutra cijepi svoje dijete ne bi mogao dovesti u vrtić ili školu jer EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju osobe koje su cijepljene cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen) mogu zatražiti 15. dan od primitka doze cjepiva. Osobe cijepljene prvom dozom cjepiva koje se prima u dvije doze (Pfizer, Moderna) mogu zatražiti potvrdu 22. dan od primitka prve doze cjepiva. Prema podacima sa stranice Covid-19 pass potvrdu mogu zatražiti i osobe koje su cijepljene jednom dozom cjepiva koje se prima u dvije doze (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) koje unatrag 180 dana od dana primitka cjepiva imaju pozitivan PCR test.