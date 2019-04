Frankeri i bankari ratuju oko presude, šef Vrhovnog suda presjekao: Ona vrijedi i za niže sudove

Nakon posljednje odluke Vrhovnog suda, kojom se daje pravo desecima tisuća građana koji su konvertirali kredite u švicarcima da dižu tužbe protiv banaka, udruga Franak likuje, a Hrvatska udruga banaka tvrdi kako je riječ o nedopuštenom pritisku na buduće odluke o ovom pitanju na nižim sudovima. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa za tportal je potvrdio kako se odluke Vrhovnog suda objavljene u utorak trebaju držati svi niži sudovi

Iz Hrvatske udruge banaka pobunili su se zbog medijske interpretacije ove odluke Vrhovnog suda. Kažu da se da zaključiti da će niži sudovi nakon ovoga morati donositi odluke o ništetnosti, iako Vrhovni sud govori tek o tome da je legitimno tražiti to na sudu.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa za tportal je kazao kako ova presuda doista znači primjenu odluke Vrhovnog suda na nižim sudovima. U praksi niži sudovi više ne bi smjeli odbacivati tužbe za ništetnost. No to ne znači nužno da će odluke sudova u tim sporovima ići u korist tužitelja.

'Načelno, presude Vrhovnog suda rješavaju neko pravno pitanje i obavezne su za sva vijeća Vrhovnog suda, a nisu obavezne za niže sudove, no dok Vrhovni sud ne promijeni svoje stanovište o istom pravnom pitanju, vrijedi onaj stav koji je iznesen u presudi', kazao je Sessa.

Pojašnjava da ako predmet istog sadržaja opet dođe na Vrhovni sud, odluka će biti ista.

'Zadnja odluka se odnosi na to da stranke imaju pravni interes i nakon konverzije kredita tražiti utvrđenje ništetnosti određenih odredbi ugovora. Kažemo samo to, ništa drugo. Niži sudovi, kada vide našu presudu, nadam se da će se držati naše prakse i da će meritorno odlučivati o tome je li taj ugovor ništetan ili nije, a ne da tužba nije dopuštena. A kako će odlučiti, to je drugo pitanje', pojašnjava Sessa i zaključuje da niti Vrhovni sud nije rekao da su takvi krediti ništetni, nego samo da o njima treba odlučivati.