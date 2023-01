[FOTO] Francusku poharala ciklona Gerard; snažan vjetar rušio stabla, stiže im i oluja Fien

Srušeno drveće ostaje iza udara vjetra snage 100 km/h koji je u ponedjeljak zahvatio velik dio sjeverozapada Francuske, gdje je u 14 departmana oglašen narančasti meteoalarm, a u nekima je prekinuta opskrba električnom energijom i poremećen željeznički promet

U dvama departmanima u središnjem masivu proglašen je narančasti alarm zbog obilnog snijega koji je počeo padati u ponedjeljak ujutro i očekuje se da će se zadržati na tlu na visini od 600 do 800 m. Obilan snijeg se očekuje i na manjim visinama u većini planinskih masiva, napose na jugu Središnjeg masiva, gdje već pada, u Alpama od 600 do 800 m, u Pirenejima od 1.000 do 1.200 m te na istoku, u Vogezima i u Jurskom gorju na 500 m. Na sjeveroistoku snijeg se očekuje na visoravnima, na visini od 300 do 400 m. Nastavlja se pad temperature koja se ujutro uglavnom kreće od 1 do 5 Celzijevih stupnjeva, a slab mraz se vraća na područja oko gorja.