Gust promet u svim smjerovima: A4 kod Zagreba blokirana, pojavili se i vatrogasci

Povremeno će se cijeli dan voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, izvijestio je u nedjelju HAK. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK savjetuje vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja grada Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika.

Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+3 Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta. iz HAK-a podsjećaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode većoj gustoći prometa te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće između čvorova Sveta Helena i Popovec na autocesti A4 prema Zagrebu, promet je u potpunosti blokiran. Kako javlja Net.hr do nesreće je došlo nešto prije 17 sati. Na mjesto događaja sletio je helikopter hitne pomoći, a stigla su i četiri vatrogasna vozila. PU zagrebačka potvrdila je da su dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva automobila i jedan motocikl dobili su u 16.37 sati. Jedna je osoba prevezena u KB Dubrava.

Na autocesti A4 u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreca u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl. Na mjesto nesrece stigao je helikopter hitne medicinske sluzbe te je jedna osoba prevezena. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Davor Puklavec/PIXSELL