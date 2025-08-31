vozi se u koloni

Gust promet u svim smjerovima: A4 kod Zagreba blokirana, pojavili se i vatrogasci

31.08.2025 u 20:09

Prometna nesreća na autocesti A4
Prometna nesreća na autocesti A4
Povremeno će se cijeli dan voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, izvijestio je u nedjelju HAK. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK savjetuje vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja grada Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika.

Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta.

iz HAK-a podsjećaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode većoj gustoći prometa te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Zbog prometne nesreće između čvorova Sveta Helena i Popovec na autocesti A4 prema Zagrebu, promet je u potpunosti blokiran. Kako javlja Net.hr do nesreće je došlo nešto prije 17 sati. Na mjesto događaja sletio je helikopter hitne pomoći, a stigla su i četiri vatrogasna vozila.

PU zagrebačka potvrdila je da su dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva automobila i jedan motocikl dobili su u 16.37 sati. Jedna je osoba prevezena u KB Dubrava.

Na autocesti A4 u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreca u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl. Na mjesto nesrece stigao je helikopter hitne medicinske sluzbe te je jedna osoba prevezena. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Davor Puklavec/PIXSELL

Stanje u 20.00 sati

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i čvora Lučko u smjeru Zagreba;

pred naplatama Lučko i Demerje na izlasku s autoceste nema dužih čekanja.

A2 Zagreb-Macelj:

zbog povećanog priljeva vozila od 12:00 sati zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera

A4 Goričan-Zagreb:

prekinut je promet zbog prometne nesreće na 88+750 km između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba

Obilazni pravci čvor Sveta Helen(A4)-ŽC 3106-DC3 Donja Zelina-Belovar-čvor Popovec(A4).

DC1:

zbog prolaska navijača zatvorena je DC1, brza cesta Solin-Klis u smjeru za Split te se promet preusmjerava na Staru Klišku cestu ŽC6253.

vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine

DC10:

zbog teške nesreće na A4, na brzoj cesti DC10 od čvora Luka do čvora Sveta Helena promet prekinut zbog gužve i zastoja, obilazak je okolnim cestama.

﻿Jadranska magistrala (DC8):

zbog odrona u mjestu Drašnice vozi se uz privremenu regulaciju

DC23 Žuta Lokva-Senj:

prometna nesreća kod mjesta Senjska Draga, vozi se uz regulaciju prometne policije;.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju danas, 31. kolovoza, od 12:00 do 23:00.

Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta LC67203 Kotezi-Kutac.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (od 1. rujna do 31. prosinca);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).

LC50013 zatvorena je lokalna cesta dionica Kremenje – Oskoruš u Istri (radi odrona).

