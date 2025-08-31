Gust promet u svim smjerovima: A4 kod Zagreba blokirana, pojavili se i vatrogasci

Povremeno će se cijeli dan voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta.
Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, izvijestio je u nedjelju HAK. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK savjetuje vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja grada Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika.
Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta.
iz HAK-a podsjećaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode većoj gustoći prometa te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
Zbog prometne nesreće između čvorova Sveta Helena i Popovec na autocesti A4 prema Zagrebu, promet je u potpunosti blokiran. Kako javlja Net.hr do nesreće je došlo nešto prije 17 sati. Na mjesto događaja sletio je helikopter hitne pomoći, a stigla su i četiri vatrogasna vozila.
PU zagrebačka potvrdila je da su dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva automobila i jedan motocikl dobili su u 16.37 sati. Jedna je osoba prevezena u KB Dubrava.
Stanje u 20.00 sati
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i čvora Lučko u smjeru Zagreba;
pred naplatama Lučko i Demerje na izlasku s autoceste nema dužih čekanja.
A2 Zagreb-Macelj:
zbog povećanog priljeva vozila od 12:00 sati zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A4 Goričan-Zagreb:
prekinut je promet zbog prometne nesreće na 88+750 km između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba
Obilazni pravci čvor Sveta Helen(A4)-ŽC 3106-DC3 Donja Zelina-Belovar-čvor Popovec(A4).
DC1:
zbog prolaska navijača zatvorena je DC1, brza cesta Solin-Klis u smjeru za Split te se promet preusmjerava na Staru Klišku cestu ŽC6253.
vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine
DC10:
zbog teške nesreće na A4, na brzoj cesti DC10 od čvora Luka do čvora Sveta Helena promet prekinut zbog gužve i zastoja, obilazak je okolnim cestama.
Jadranska magistrala (DC8):
zbog odrona u mjestu Drašnice vozi se uz privremenu regulaciju
DC23 Žuta Lokva-Senj:
prometna nesreća kod mjesta Senjska Draga, vozi se uz regulaciju prometne policije;.
Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju danas, 31. kolovoza, od 12:00 do 23:00.
Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta LC67203 Kotezi-Kutac.
Zbog radova zatvorene su ceste:
DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada);
DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);
DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (od 1. rujna do 31. prosinca);
DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);
DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);
DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);
DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);
DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);
DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).
LC50013 zatvorena je lokalna cesta dionica Kremenje – Oskoruš u Istri (radi odrona).