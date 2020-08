[FOTO/VIDEO] U Vijetnamu sam zamalo postao ozbiljan biznismen, ali nije mi žao: Ispijajući najbolju kavu na svijetu, stekao sam prijatelja za cijeli život. Ovo je njegova priča

Tomica Kristić 2015. odlučio je promijeniti dotadašnji način života i odbaciti lance svakodnevne monotonije kojima je bio sputan. Zaputio se na drugi kraj svijeta, i to autostopom. Na višegodišnjem putovanju statirao je u bolivudskim filmovima, spavao po policijskim postajama diljem Azije, volontirao po farmama i u školama, a putem je uspio naći i ljubav svog života. Sada čitatelje tportala ekskluzivno vikendom vodi kroz svoje putovanje od Varaždina do Novog Zelanda. U drugom nastavku piše o jednom prijateljstvu iz Vijetnama, u kojem je ovaj Varaždinac od kraja prošle godine

Krajem 2016. godine došao sam u Vijetnam i ostao u njemu godinu dana. Razlog za to što sam tako dugo ostao najviše je bio financijske prirode. Sav izmoren od četrnaestomjesečnog iscrpljujućeg putovanja, u zemlju sam ušao iz Kambodže sa samo 50 dolara u džepu te sam morao dovoljno zaraditi da bih imao za nastavak puta. Naravno, postoji još jedan veliki razlog mog boravka, a to je ljubav.

Živio sam tada u vrlo lokalnom predgrađu Saigona, u Thu Ducu , u koji stranci baš i ne zalaze, a kamoli žive, jer dovoljno je udaljen od centra da bi ga se posjetilo. Činjenica da sam konstantno okružen lokalnim ljudima, da po cijele dane mogu motriti njihove zanimljive običaje, posebice na lokalnim tržnicama, koje su obavijene nekom posebnom energijom, činila me vrlo sretnim. Kao da živim na nekom drugom planetu. A kad pridodam to da nikada prije nisam živio izvan Hrvatske, u nekoj stranoj državi u kojoj bih trebao iznajmiti stan, uzbuđenje je bilo još veće.

Tih dana u moj je život ušla još jedna, nova, ljubav - a to je bila vijetnamska kava. Nisam probao sve kave svijeta, ali nekako ju često nazivam najboljom kavom na svijetu. Možda zato što joj je okus bogatiji od svih koje sam dotad probao ili možda zbog činjenice da raste samo stotinu kilometara od Saigona ili me pak osvojio način njezina pripremanja, ne znam, ali sigurno mogu tvrditi da bolju kavu nikada prije nisam kušao. Zato sam je i stavio u kampanju u kojoj ju uz putopisnu knjigu možete i naručiti.

U tom dijelu kvarta kavana je bilo toliko mnogo da su cijeli taj dio, površine kilometar kvadratni, nazvali Coffee village. Po mojim procjenama, bilo ih je barem stotinu! Kako to uvijek biva, u moru istih ubrzo sam pronašao svoju najdražu, zanimljivog naziva The Cafe, u koju sam se vraćao svako jutro. Izgled same kavane malo se odvajao od ostalih, više je vukao na cozy style, što me na kraju i prisvojilo. Premda, sada kada razmišljam, mislim da je i ime odigralo veliku ulogu u mojem odabiru. Duy je dečko kojeg sam upoznao nedugo zatim, na terasi The Cafea, i ubrzo sam shvatio da je vlasnik te kavane zapravo on.