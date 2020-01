Saša Pjanić ekskluzivno na tportalu piše o svom putovanju Afrikom, od Mediterana do Gvinejskog zaljeva

Saša Pjanić, profesionalni fotograf i nagrađeni putopisac, povest će nas na svoj treći afrički put cestom od Mađarske i Hrvatske, duž Mediterana, preko Sahare, skoro do Gvinejskog zaljeva. Čitatelje tportala ekskluzivno će voditi ovogodišnjom trasom velikog humanitarnog relija Budapest-Bamako, a koja prolazi Marokom, Mauretanijom, Senegalom, Gvinejom i završava u Sijera Leoneu

Što toliko vuče kontinentu loše iscrtanih zemljovida, na kojemu malo koja država to uistinu jest. Gdje velik broj djece ne pohađa nastavu, gdje je siromaštvo pravilo, a ne izuzetak? Što privlači kontinentu kojim haraju ratovi, krstare krijumčari ljudi, a izbjeglice dosežu brojnost stanovništva jedne srednje velike europske zemlje? Ne, nisu to nacionalni parkovi, barem ne u mom slučaju.

Bilo je hladno zimsko jutro kada smo prelazili Soču . Vipavska bura rastjerala je maglu i niske oblake, otkrivajući bijele vrhove Julijskih Alpa. Iza nas je maglovita noć i sipka rosa, koja još od Varaždina škropi platno krovnog šatora. Pred nama blistava zora i mnogo kilometara do Bamaka . Tako je prije četiri godine počeo moj put zapadnom Afrikom s Varaždincima Damirom i Stanekom, kojima se Afrika već bila zavukla pod kožu.

Fotograf sam i putnik, autor putopisnih članaka. U sljedećim nastavcima povest ću vas na svoj treći afrički put cestom od Mađarske i Hrvatske, duž Mediterana, preko Sahare, skoro pa do Gvinejskog zaljeva. Vodit ću vas ovogodišnjom trasom velikog humanitarnog relija Budapest-Bamako, a koja prolazi Marokom, Mauretanijom, Senegalom, Gvinejom i završava u Sijera Leoneu, u društvu zanimljive ekipe koja ljubav prema cesti stavlja u službu filantropije. No prije nego li se 31. siječnja zajedno otisnemo na Crni kontinent, pričat ću vam kako je bilo putovati njime prethodna dva puta. Kako je zapravo sve počelo i u što je do sada preraslo.

Damira Filipovića i Stanislava Modrića upoznao sam u ljeto 2015. godine u Zagrebu, u stanu mojih kumova Aleksandre i Nebojše. Početkom godine varaždinski je dvojac sudjelovao na reliju Budapest-Bamako kao prvi hrvatski službeni tim prisutan na tom događaju. Spremajući se dogodine ponovo u Afriku, dečki su raspredali doživljaje dok smo mi gledali beskonačne sate videozapisa koje je putem bilježila kamera pričvršćena s nutarnje strane vjetrobrana. Kratko druženje bilo je dovoljno da na Stanekovo pitanje 'Buš s nama u Afriku?' ispalim 'Bum'. S ljudima koje sam jedva poznavao odlučio sam provesti nešto više od mjesec dana u skučenoj kabini terenskog vozila, na putu duljem od Zagreba do Vladivostoka.