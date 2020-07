[FOTO / VIDEO] Tisuće na ulicama izraelskih gradova, policajci vodenim topovima rastjeruje prosvjednike, a oni im viču 'Nacisti!'

Tisuće prosvjednika okupiralo je ulice Jeruzalema, Tel Aviva i drugih izraelskih gradova, nezadovoljni načinom na koji se Vlada Benjanima Netanyahua bori s koronavirusom te uvođenjem ograničenja vezano za to.

Direktan povod za prosvjede bila je nagla promjena odluke o radnom vremenu restorana, koja je donesena doslovno preko noći, objavio je Jerusalem Post.

Naime, prethodnom odlukom Vlade, restorani su trebali ostati zatvoreni i okrenuti se dostavi, a s tom se mjerom trebalo početi u petak. No, u petak popodne, Netanyahu i alternativni premijer Benny Gantz (koji će, sukladno koalicijskom sporazumu, zamijeniti dužnost u Vladi s Netanyahuom 17. studenog 2021.) objavili su kako će restoranima biti dozvoljeno da rade 5 sati ujutro. Svoju su odluku obrazložili time što su restorani već bili nabavili hranu za uobičajene goste koji im dolaze vikendom te da im se da još malo vremena da se pripreme za uvođenje ograničenja. No, to je još više razljutilo ugostitelje čiji su gosti već otkazali rezervacije, a oni sami su hranu već prodali ispod cijene ili donirali, a neki restorani uopće nisu ni otvarali svoja vrata u petak.