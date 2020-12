[FOTO/VIDEO] Pedeset godina od nijeme geste koja je trajno obilježila njemačku politiku pomirenja i priznavanja nacističkih žrtava - pogledajte što je tada učinio njemački kancelar Willy Brandt

Iskrenost i izravnost u politici su rijetka pojava, no prije točno 50 godina svijet je bio svjedokom povijesnog i inspirativnog čina Willyja Brandta, tadašnjeg zapadnonjemačkog kancelara koji je kleknuvši na koljena pred spomenikom žrtvama nacističkog terora u varšavskom getu odao počast svim nacističkim žrtvama. Iako je Brandt bio poznat po vrsnoj retorici, njegova nijema gesta trajno je obilježila njemačku politiku priznavanja krivnje u Drugom svjetskom ratu i zapečatila politički pravac pomirenja s istokom Europe. Pola stoljeća od Brandtova pada na koljena Njemačka nastavlja politiku koja se tada u jeku hladnoratovske krize činila malo vjerojatnom, a kojom se njemački kancelar trajno upisao u svjetsku povijest, dobivši za taj čin i Nobelovu nagradu za mir. Tportal donosi priču o tom spontanom i dirljivom činu koji je ganuo i pokrenuo svijet

Sporazumima između Poljske i nekadašnje Demokratske Republike Njemačke iz ljeta 1950. ta je crta priznata kao definitivna granica između dviju zemalja, koju kao zapadnu granicu Poljske nije priznavala vlada Savezne Republike Njemačke. Netrpeljivosti između tadašnje zapadnonjemačke prijestolnice Bonna i Varšave u doba Hladnog rata bile su konstanta sve do pojave Willyja Brandta - preuzimajući vlast 1969. godine, najavio je da će Zapadna Njemačka postati faktorom stabilnosti i popuštanja međunarodne napetosti.

Nakon Drugog svjetskog rata odnosi tadašnje Savezne Republike Njemačke i Poljske , koja se nalazila u 'zagrljaju' Moskve, bili su zategnuti zbog linije Odra-Nisa, granične crte između Poljske i Njemačke, utvrđene dogovorom velikih sila u Potsdamu u kolovozu 1945. godine. Granična crta išla je zapadno od grada Szczecina duž rijeka Odre i Nise do grada Zittaua na tadašnjoj čehoslovačkoj granici dok je teritorij istočno od te crte stavljen pod privremenu upravu Poljske.

Glavna točka Brandtova kabineta postaje tzv. Ostpolitik, politika detanta Zapadne Njemačke prema istoku Europe i tadašnjem Sovjetskom Savezu. U to vrijeme odnosi Bonna i Varšave bili su zategnuti jer je Poljska možda i najviše propatila zbog brutalnosti nacističke Njemačke, a prisilno napuštanje nekadašnjeg njemačkog teritorija bila je vruća tema u obje države i četvrt stoljeća nakon završetka Drugog svjetskog rata. Stoga su Brandtovi prethodnici redovito izostavljali Poljsku iz svoje vanjske politike, osobito stoga što je ta država bila u zagrljaju mrske im Moskve.

Brandt je najavio zaokret u politici prema Istoku nakon izborne pobjede nad kancelarom Kurtom Georgom Kissingerom , konzervativcem i bivšim nacistom koji je do poraza predvodio veliku koaliciju svoje Kršćansko-demokratske unije (CDU), Kršćansko-socijalne unije (CSU) i Brandtove Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD). Preuzevši vlast u Bonnu, Brandt iz temelja mijenja njemačku politiku i pritom ne bježi od osjetljivih tema poput još uvijek svježih rana iz Drugog svjetskog rata.

'Na grobu neznanom junaku upisao sam: 'U sjećanje na mrtve u Drugom svjetskom ratu i na žrtve nasilja i izdajstva, s nadom u trajni mir i solidarnost među narodima Europe.' Pred spomenikom onima koji su izgubili život u varšavskom getu pokleknuo sam. Unatoč licemjernim komentarima u SR Njemačkoj, nisam se stidio tog čina. Klečanje u Varšavi, koje je zabilježio čitav svijet, nije bilo planirano', zapisao je Brandt, dodajući da je razmišljao o tome kako se pred spomenikom mora pokloniti na poseban način i da o tome ni s kime nije razgovarao.

'Pod teretom najnovije njemačke povijesti, učinio sam ono što ljudi čine kad zanijeme riječi. Tko me htio razumjeti, mogao me razumjeti, a mnogi u Njemačkoj i drugdje su me razumjeli. Mojim prijateljima u delegaciji oči su bile pune suza, koje su bile dostojne žrtava', prisjetio se kancelar. Novinari su zabilježili da je klečanje trajalo minutu i kako je potpunu tišinu narušavalo samo škljocanje fotografskih aparata.