[FOTO] U stožerima stranaka koronavirus kao da više ne postoji, masku na licu nema ni Joža Manolić, grli se i pleše

U izbornoj noći koja trese Hrvatsku mjere socijalnog distanciranja i borbe protiv pandemije nestale su kao rukom odnesene. Kao što se vidi na televizijskim ekranima, u stožerima političkih stranaka vlada vrlo relaksirana atmosfera iako po brojevima oboljelih stojimo jednako loše kao i početkom travnja, kada je cijela zemlja bila paralizirana protupandemijskim mjerama

Preko 11 milijuna zaraženih i više od pola milijuna mrtvih crna je bilanca pandemije koronavirusa i bolesti COVID-19, čije su posljedice promijenile svijet. No u izbornoj euforiji, kao i u depresiji u nekim stožerima to više kao da nema nikakve veze.

Relativni pobjednik izbora, HDZ, prilikom ulaska u stožer mjeri temperaturu svim gostima, no dolaskom šefa stranke Andreja Plenkovića među svoje ljude mjere su naglo oslabile i krenulo je 'grupiranje'. Kako bilježe fotoreporteri Pixsella, maske za zaštitu lica ne nosi gotovo nitko iako ih se toplo preporučuje. Pohvalno je pak to što na stolovima nema hrane, a novinari će dobiti lunch pakete pa neće morati dijeliti iste plate s narescima. TV kamere bilježe da masku na licu nema ni tehnički ministar zdravstva Vili Beroš, a on bi trebao stajati na braniku u borbi protiv koronavirusa.