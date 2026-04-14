FOTO Srđan Mlađan pod jakim osiguranjem stigao na sud, pri ulasku dobacio poruku novinarima

Jedan od najpoznatijih osuđenika u novijoj hrvatskoj povijesti, trostruki ubojica Srđan Mlađan, ponovno je doveden na Županijski sud u Varaždinu pod pojačanim mjerama osiguranja
Dok su ga dovodili iz policijskog vozila prema zgradi suda, Mlađan se kratko obratio novinarima.
‘Počnite postavljati prava pitanja! Što mislite zašto je zatvoreno za javnost?’, dobacio je.
Prema odluci suda, dio rasprava bit će otvoren za javnost, dok će se pojedina ročišta održavati iza zatvorenih vrata kako bi se zaštitila privatnost svjedoka i osjetljivi dokazi, u skladu s dogovorom s tužiteljstvom.
Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi mu mogao produljiti boravak u zatvoru za još desetljeća, u središtu rasprave našla se bilježnica s navodnom ‘listom za odstrel’, navodi 24 sata.
Mlađan, koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu, optužen je da je iz zatvora poticao na teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice. Iako mu je izlazak na slobodu bio predviđen za svibanj 2027., u slučaju nove osuđujuće presude prijeti mu dodatnih pet do 20 godina zatvora.
Slučaj je dospio u javnost nakon što je o navodima progovorio njegov vjenčani kum i bivši cimer iz ćelije Željko Bijelić u emisiji ‘Dosje Jarak’.
Na današnjem ročištu svjedoči voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković, dok bi ključni svjedok optužbe Bijelić trebao biti ispitan idući tjedan, iza zatvorenih vrata.
Obrana je predložila da se kao dokaz pribave sve snimke emisije ‘Dosje Jarak’, uključujući i neemitirane dijelove, kao i saslušanje autora emisije Andrije Jarka.