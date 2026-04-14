FOTO Srđan Mlađan pod jakim osiguranjem stigao na sud, pri ulasku dobacio poruku novinarima

Prema odluci suda, dio rasprava bit će otvoren za javnost, dok će se pojedina ročišta održavati iza zatvorenih vrata kako bi se zaštitila privatnost svjedoka i osjetljivi dokazi, u skladu s dogovorom s tužiteljstvom.

Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi mu mogao produljiti boravak u zatvoru za još desetljeća, u središtu rasprave našla se bilježnica s navodnom ‘listom za odstrel’, navodi 24 sata.

Mlađan, koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu, optužen je da je iz zatvora poticao na teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice. Iako mu je izlazak na slobodu bio predviđen za svibanj 2027., u slučaju nove osuđujuće presude prijeti mu dodatnih pet do 20 godina zatvora.

Slučaj je dospio u javnost nakon što je o navodima progovorio njegov vjenčani kum i bivši cimer iz ćelije Željko Bijelić u emisiji ‘Dosje Jarak’.