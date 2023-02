[FOTO] Pulski Bulevar otvoren nakon tri mjeseca, pogledajte kako izgleda nakon radova

Arsenalska ulica u Puli poznatija kao Bulevar otvorena je u subotu ujutro za promet nakon što je bila zatvorena od 2. studenog prošle godine zbog radova na izvanrednom održavanju kolnika i sustava oborinske odvodnje, a pri obilasku je gradonačelnik rekao da će to biti lijep ulaz u središte grada

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić obišao je cestu s voditeljem gradilišta, predstavnicima Cesta, te direktorima trgovačkih društava Herculanea i Pragrande. 'Iznimno smo zadovoljni kako izgledom tako i funkcionalnošću ove prometnice. Bit će to jedan lijepi ulaz u samo središte grada', rekao je Zoričić u izjavi za novinare zahvalivši građanima na strpljenju.

Također, naveo je Zoričić, pri kraju su i radovi na sanaciji kamenog zida ispod pješačkog mosta Uljanik koji će biti okončani do kraja ovog mjeseca. Radove su izvodila trgovačka društva Cesta, Pragrande, Herculanea, Pula parking, obrti Blue Fun i Edo gradnja. Vrijednost radova procjenjuje se na 500 tisuća eura bez PDV-a.

Otvaranjem Arsenalske ulice uvodi se i zabrana za promet vozilima čija ukupna masa prelazi 18 tona u Flaciusovoj i Arsenalskoj ulici. Zabrana prometovanja vozilima čija ukupna masa prelazi 18 tona, osim za vozila s dozvolom, odnosit će se na dijelu šireg centra Pule, odnosno: Rivom od Ulice Starih statuta do ulaza “Uljanik - otok”, Dalmatinovom ulicom (od Trga Republike) do Flaciusove ulice, Tomasinijevom ulicom od Ulice Veruda, Ulicom sv. Polikarpa od ulaza u UTP do raskrižja s Bečkom ulicom.