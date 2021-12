[FOTO] Na Laništu opet naslikan mural Slobodanu Praljku, što će učiniti Tomašević?

Nakon što je ranije uklonjen, mural Slobodanu Praljku ponovno je oslikan na trafostanici na zagrebačkom Laništu.

U listopadu su s iste trafostanice uklonjena četiri murala, dva posvećena Vukovaru, a dva Dinamu i generalu Praljku što je izazvalo pobunu dijela građana.

Prozivali su tada gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je namjerno zatražio brisanje murala o Vukovaru, no on je to demantirao te govorio kako je mural izbrisan nakon što je zatraženo brisanje murala posvećenog Praljku, javlja RTL.