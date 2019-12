[FOTO] Milanović: HDZ-ova filozofija je filozofija čekića. Sve im glave izgledaju kao čavli, a oni žele lupati i zakucavati čavle

Predsjednički kandidat Zoran Milanović iz HKD-a na Sušaku poručio je da će građani Hrvatske 22. prosinca ove godine birati između relativno normalnog kandidata, a to sam ja - rekao je Milanović, i desnog i desnijeg, odnosno između normalnih i pohlepnih ljudi, moralnih i nemoralnih, onih koji posluju u skladu sa zakonom i onih koji posluju preko veze.

'Neću imati milosti prema korupciji, lopovluku, haraču. Dosta je grupacije koja nas maltretira 30 godina, a to je HDZ. Ovi izbori su obračun s HDZ-om, ovo je borba za normalnu i moralnu Hrvatsku. Predsjednik mora biti svjestan ustavnih ograničenja, ali ima dovoljno prostora da ljudskim govorom i argumentima utječe na zemlju. Danas se u Hrvatskoj živi od zastave i od nedostatka dokaza. Stanje u pravosuđu nam je takvo da vlada prikriveni red. Pa je i moguće da danas bude Zdravo, Marijo, a sutra Za dom spremni. Od takvih smo glasniji i imamo veće srce i to ćemo pokazati. Drugi problem je što nema odgovornosti. Neću pozivati na hapšenja i teror, ali tražit ću odgovornost sudova i sudaca. A ne da se događa da tu i tamo netko bude blaže opomenut, to nije normalno. Žele nas sedirati protiv lopovluka i kriminala kako bi se nastavila pohlepa i želja za tuđim, uvjeren je Milanović.