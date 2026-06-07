FOTO Kraljica Letizia u prvom redu na misi Pape koji je okupljenima poručio: 'Ne možete mrziti svog brata'

Papa Lav XIV. u nedjelju je proslavio misu na otvorenom u Madridu kojoj je prisustvovalo oko 1.2 milijuna ljudi, prema službenim podacima, naglasivši blisku vezu između vjere i svakodnevnog života na početku svoga posjeta Španjolskoj koji je već poprimio političku dimenziju.

Događaj na Trgu de Cibeles u središtu Madrida privukao je najveći broj vjernika koji se okupio kako bi prisustvovao jednoj od misa pape Lava otkad je Amerikanac izabran kao papa prošle godine. Vjera ne smije ostati privatna stvar, ali također mora biti vidljiva u svakodnevnom životu i društvu, rekao je vođa 1.4 milijarde katolika diljem svijeta.

Papa u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: Zipi







+7 Papa u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: Zipi

U isto vrijeme, papa je naglasio socijalnu dimenziju, rekavši da se Krist poistovjećuje "sa siromašnima, potlačenima, usamljenima i zaboravljenima." Početkom svoga jednotjednog puta, Lav je u subotu zauzeo poziciju protiv sve snažnijih populističkih nastojanja diljem svijeta i pogoršane političke i društvene klime. "Umjesto da se smanjuje, danas se povećava iskušenje poticanja polarizacije; i dalje se krši ljudsko dostojanstvo", naveo je u svome govoru.