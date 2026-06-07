milijun ljudi u madridu

FOTO Kraljica Letizia u prvom redu na misi Pape koji je okupljenima poručio: 'Ne možete mrziti svog brata'

I.J./Hina

07.06.2026 u 18:46

Papinu misu u prvom je redu pratila španjolska kraljevska obitelj
Papinu misu u prvom je redu pratila španjolska kraljevska obitelj Izvor: EPA / Autor: Zipi
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Papa Lav XIV. u nedjelju je proslavio misu na otvorenom u Madridu kojoj je prisustvovalo oko 1.2 milijuna ljudi, prema službenim podacima, naglasivši blisku vezu između vjere i svakodnevnog života na početku svoga posjeta Španjolskoj koji je već poprimio političku dimenziju.

Događaj na Trgu de Cibeles u središtu Madrida privukao je najveći broj vjernika koji se okupio kako bi prisustvovao jednoj od misa pape Lava otkad je Amerikanac izabran kao papa prošle godine.

Vjera ne smije ostati privatna stvar, ali također mora biti vidljiva u svakodnevnom životu i društvu, rekao je vođa 1.4 milijarde katolika diljem svijeta.

Papa u Španjolskoj
  • Papa u Španjolskoj
  • Papa u Španjolskoj
  • Papa u Španjolskoj
  • Papa u Španjolskoj
  • Papa u Španjolskoj
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Papa u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: Zipi

U isto vrijeme, papa je naglasio socijalnu dimenziju, rekavši da se Krist poistovjećuje "sa siromašnima, potlačenima, usamljenima i zaboravljenima."

Početkom svoga jednotjednog puta, Lav je u subotu zauzeo poziciju protiv sve snažnijih populističkih nastojanja diljem svijeta i pogoršane političke i društvene klime.

"Umjesto da se smanjuje, danas se povećava iskušenje poticanja polarizacije; i dalje se krši ljudsko dostojanstvo", naveo je u svome govoru.

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I dok su njegovi sentimenti pažljivo sročeni, neki su interpretirali njegov govor kao kritiku trenutačnog američkog političkog vodstva.

Lav je pozvao na prihvaćanje kompleksnosti svijeta kao njegovo obogaćenje, a ne kao oslanjanje na oružje i zidove" te je promovirao obrazovanje kao ključno za nadomještanje mržnje dijalogom i pomirenjem.

Ponovivši svoju ključnu poruku u nedjelju, Lav je naglasio: "Nitko ne može kleknuti pred Gospodinom i mrziti svoga brata."

Tijekom poslijepodneva, papa Lav trebao je sudjelovati na događaju u areni Movistar u Madridu, s predstavnicima iz svijeta kulture, umjetnosti, biznisa i sporta te i ondje održati govor.

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