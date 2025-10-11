FOTO Kim Jong Un pokazao najmoćniji nuklearni sustav: Raketa leti pet puta brže od zvuka!

Sjeverna Koreja pokazala je novo hipersonično klizno oružje i interkontinentalne balističke rakete (ICBM) na vojnoj paradi kasno u petak, obilježavajući 80 godina vladajuće Radničke partije Koreje.

Hipersonično oružje Hwasong-11Ma i interkontinentalna raketa Hwasong-20, koje su državni mediji nazvali 'najmoćnijim nuklearnim strateškim oružanim sustavom' Sjeverne Koreje, bili su dio arsenala sjevernokorejskog oružja prikazanog na noćnoj paradi na Kim Il Sungovu trgu u Pjongjangu, piše CNN.

Proslava je uslijedila mjesec dana nakon što je Kim Jong Un otputovao u Peking na veliku kinesku vojnu paradu, gdje je imao rijetku priliku stajati uz svjetske moćnike – kineskog čelnika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Od tada državni mediji objavljuju izvješća o novim ili poboljšanim sjevernokorejskim sustavima naoružanja – među njima i o Hwasongu-11Ma, s upravljivom hipersoničnom bojevom glavom, te Hwasongu-20.

Hwasong-11Ma prvi je put prikazan na vojnoj izložbi u Pjongjangu prije tjedan dana. Oružja iz serije Hwasong-11 su balističke rakete kratkog dometa (SRBM) temeljene na ruskim raketama Iskander, koje su se intenzivno koristile u razornim ruskim napadima na Ukrajinu.

Sjeverna Koreja je, prema pisanju medija, novi model 11Ma opremila bojevom glavom koja se prenosi u kliznom vozilu s potisnim ubrzanjem – zapravo spljoštenim i perajastim klizačem koji omogućuje bojevoj glavi da leti nepravilnom putanjom prema cilju, što otežava njezino otkrivanje i presretanje obrambenim raketama.