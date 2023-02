[FOTO] Dubrovnik slavi: Pogledajte kako je izgledalo otvorenje Festa sv. Vlaha

Tradicionalnim puštanjem golubica te podizanjem barjaka pred crkvom dubrovačkog zaštitnika svetog Vlaha u četvrtak popodne, na blagdan Kandelore (Svijećnica) u Dubrovniku je otvorena 1051. Festa sv. Vlaha.

„U ljudskoj povijesti, pa i našoj osobnoj, često se isprepleću različiti trenuci, radosni i žalosni. To tkanje života pomaže nam vidjeti da sami ne možemo koračati ovim svijetom, već smo potrebni Boga, koji nam daje snagu na životnom putovanju, no i jedni drugih. I u tome je ljepota življenja”, rekao je Glasnović. Istaknuo je da se na Međunarodni dan života želi podsjetiti na vrijednost i zaštitu svakog života od začeća do prirodne smrti.

„Život je neprocjenjiv dar. Danas se borba za život vodi na raznim stranama, od onih koji fizički odnose život drugima, ratovi u mnogim dijelovima svijeta, do onih koji lišavaju čovjeka ljudskog dostojanstva u svakom pogledu. Često zaboravljamo da se istinski život ostvaruje u ljubavi jer Bog je ljubav. On je naš život, put i istina. Život u tom duhu otvarat će nas stvaranju mira u nama samima, među bližnjima, pa i među narodima”, rekao je biskup Glasnović.

Rektor Zborne crkve sv. Vlaha don Ivica Pervan okupljenom je puku pročitao čestitke i pozdrave sa svih strana svijeta, od dubrovačkih pomoraca do svih onih koji slave Festu sv. Vlaha, a ne mogu joj nazočiti.

Nakon što su blagoslovljeni darovi, iz ruku biskupa Glasnovića poletjele su bijele golubice.