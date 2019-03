Flego: Odluka Katoličke Crkve u Koruškoj nije usmjerena protiv vjere i vjernika

Potpredsjednik IDS-a Valter Flego ocijenio je u nedjelju da odluka Katoličke Crkve u Koruškoj da ove godine ne dopusti slavljenje mise zadušnice na Lojbaškom polju pored Bleiburga zbog političke instrumentalizacije nije ni na koji način usmjerena protiv vjere i vjernika.

"Umjesto da smo sami izvukli lekciju, to nismo učinili. Nažalost, naš državni vrh osuđuje potez Austrije koja je samo učinila ono što smo mi odavno trebali sami učiniti, a to je zabrana ustaštva u svojoj zemlji," istaknuo je Flego dodavši kako Europa i sama Katolička Crkva nemaju više nikakvog razumijevanja za ovakvo ponašanje i ovakav HDZ-ov benevolentan pristup prema ustaštvu. Stoga, smatra on, prijatelji iz Austrije jasno su nam poručili da toleriranje ustaštva zemlji koja želi biti europska i demokratska, neće proći.

Flego: Radikalizacija društva kroz normalizaciju mržnje



"HDZ-ova Vlada je, na žalost, zbog nekoliko glasova krajnje desnice spremna ići kontra povijesti, ljudskosti i zdravog razuma. Kontinuirana relativizacija nasilnih režima i općenito ekstremizma u našem prostoru i životu dovodi do eskalacije nasilja u Hrvatskoj koje je vidljivo na svakom koraku u svakodnevnom životu, kroz eskalaciju netrpeljivosti prema predstavnicima nacionalnih zajednica odnosno manjina, nasilja nad sportašima, maltretiranju najranjivijih ljudi," poručio je Flego ustvrdivši kako je "sve to dio istog problema koji se zove radikalizacija društva kroz normalizaciju mržnje".

IDS-ov saborski zastupnik Emil Daus kazao je kako je zaista deprimirujuće kako su posljednje dvije desne vlade u Hrvatskoj priskrbile etiketu države u kojoj se toleriraju fašizam, mržnja i šovinizam.



"Imam osjećaj da se Europa osjeća dužnom riješiti naše probleme, kada to sami ne možemo. Stoga se kao saborski zastupnik pitam kako je moguće da Sabor i dalje ostaje pokrovitelj ove komemoracije," rekao je Daus dodavši kako Hrvatska ignorira sva upozorenja koja dobiva od međunarodne zajednice, Katoličke Crkve, civilnog društva. U prilog tomu on je istaknuo kako je upravo cilj IDS-ovog prijedloga zakona o kažnjavanju ustaških simbola, kojeg HDZ ne želi pustiti u saborsku proceduru, bilo spriječiti normalizaciju te mržnje i sve negativne posljedice tog procesa.

Daus: HDZ-ova vlast izgubila osjećaj za odgovornost



Po njegovim riječima HDZ-ova vlast izgubila je osjećaj za bilo kakvu političku, moralnu i ljudsku odgovornost, što je, smatra Daus, potvrdio i jučerašnji nesretni slučaj ministrice Gabrijele Žalac.



"Prometna nesreća može se dogoditi svakome, u stotinu različitih okolnosti i iznimno mi je žao da se ministrica našla u toj situaciji. Međutim, to što je ministrica sjela za volan, svjesna da ne posjeduje važeću vozačku dozvolu, odnosno svjesna da krši hrvatski zakon, razlog je za trenutnu ostavku. Svaki dan svjedočimo ostavkama koje daju ministri diljem razvijenog svijeta zbog sasvim minornih razloga, ali iz ogromnog osjećaja odgovornosti," zaključio je Emil Daus.

Komentirajući na zahtjev novinara situaciju u pulskom Uljaniku, potpredsjednik IDS-a Valter Flego kazao je njega iznenađuje izjava ministra gospodarstva Darka Horvata da je iznenađen brojkama u Uljaniku.



"To je nevjerojatno da netko nakon godinu i pol dana može to izreći. To je dokaz nevladanja situacijom i površnosti. To je dokaz kako se Vlada općenito odnosi prema svojoj imovini, prema trgovačkom društvu gdje ima poluge upravljanja i kroz vlasničku strukturu," poručio je Flego koji je pozvao Vladu da donese takvu političku odluku koja će zadržati radna mjesta u Uljaniku i koja će Uljaniku dati drugu šansu.