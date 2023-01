Filipović zaprijetio: Onima koji ne poštuju Vladin zaključak o cijenama slijedi pojačan nadzor

Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a prokomentirao je današnje odluke vlade

'Sve što je Vlada radila do sada, pristupačna cijene električne energije, interveniramo u cijene goriva, osigurali smo plin za sve naše institucije, povoljne cijene plina za građane..., nema razloga da pojedini subjekti koriste ovu situaciju konverzije kune u eure kako bi neopravdano podizali cijene', rekao je ministar Filipović. Dodao je i kako institucije imaju dovoljno kapaciteta, ali da će postupati i po dojavama i prijavama građana.

Trgovci najavljuju nova poskupljenja. 'To promatram kao nelogičan i nekorektan potez u kontekstu svega što je vlada radila. Da nismo regulirali cijenu struje, intervenirali u cijene goriva.... onda bi ljudi rekli OK dolazi do poskupljenja, ali mi smo sve to napravili i nema razloga za poskupljenja dok traje vladin paket mjera, a to je do 31. ožujka', rekao je Filipović.

Sve su opcije na stolu, pratit ćemo što će raditi poslovni subjekti. Moraju vratiti cijene na 31.12. i koristit ćemo sve da zaštitimo naše građane, zaključio je ministar Filipović.