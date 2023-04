Filipović o Petrokemiji: Predstavljalo me se kao čovjeka koji koči sve

'Danas smo dali suglasnost na dodatak ugovoru. Od 11. mjeseca razgovarali smo o poziciji Republike Hrvatske u odnosu na novog investitora. Tražili smo da se Hrvatska ne može primjerice tužiti za obveze koje su se dogodile nakon 2018. godine. Do tada su mogli investitori uključujući INA-u i PPD, da to kolokvijalno kažem, za što im god padne na pamet, a odnosi se na zaštitu okoliša ili primjerice obveze koje se odnose na poreze. Sada smo došli do toga da je Yildirim grupa prihvatila da je država ispunila sve svoje obveze i da ne mogu ništa potraživati od države nakon 2018. godine. To je bilo ključno', rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a.

Filipović je komentirao svoju izjavu da je zaštitio Hrvatsku od predatora i da interesne skupine ne zaziru ni od čega. Istaknuo je kako smo posljednja tri tjedna mogli vidjeti 'granatiranje interesnih skupina' jer su štitili hrvatske interese.