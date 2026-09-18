vozač filipinac

Drama na putu do škole: Autobus sa šestero djece sletio s ceste i udario u stup

M.Č.

18.09.2026 u 15:28

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila u Brtonigli sudjelovao je autobus kojim se šestero djece prevozilo u školu. Nitko od djece nije ozlijeđen.

Nesreća se dogodila 17. rujna oko 7.30 sati, kada je 45-godišnji državljanin Filipina, upravljajući autobusom riječkih registracijskih oznaka, u desnom zavoju sletio s kolnika. Bočnim dijelom vozila potom je udario u betonski stup javne rasvjete.

Na stražnjim vratima autobusa nastalo je oštećenje koje je ocijenjeno opasnim, zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Prijevoznik je za djecu organizirao nastavak putovanja drugim autobusom.

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Policija je protiv vozača pokrenula prekršajni postupak prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

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