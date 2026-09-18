Drama na putu do škole: Autobus sa šestero djece sletio s ceste i udario u stup

Nesreća se dogodila 17. rujna oko 7.30 sati, kada je 45-godišnji državljanin Filipina, upravljajući autobusom riječkih registracijskih oznaka, u desnom zavoju sletio s kolnika. Bočnim dijelom vozila potom je udario u betonski stup javne rasvjete.

Na stražnjim vratima autobusa nastalo je oštećenje koje je ocijenjeno opasnim, zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Prijevoznik je za djecu organizirao nastavak putovanja drugim autobusom.