Favorit za nasljednika Abea signalizirao nastavak dosadašnje politike

Yoshihide Suga, koji je na putu da postane novi japanski premijer, rekao je da će zadržati politiku dosadašnjeg premijera Shinza Abea dajući prednost gospodarskom rastu ispred fiskalnih reformi

Njegove izjave potaknute su očekivanjima tržišta da Sugina administracija neće potaknuti velike reforme u ekonomskoj politici koju je zagovarao Abe gotovo osam godina na vlasti.

Ako postane novi japanski lider, Suga će se morati nositi sa suzbijanjem koronavirusa i ekonomskim posljedicama pandemije.

Japan, treća najveća ekonomija, upao je u najgoru poslijeratnu recesiju u drugom kvartalu, pokazuju u utorak podaci.

Suga uživa značajnu prednost pred dvojicom protivnika. U utrci za čelnika stranke još su ministar obrane Shiger Ishiba i bivši ministar vanjskih poslova Fumio Kishida.

Izbori za vodstvo Liberalne Demokratske stranke (LDP) održat će se 14. rujna. Shinzo Abe povukao se iz zdravstvenih razloga. Pobjednik na unutarstranačkim izborima će vjerojatno postati i premijer jer LDP ima većinu u parlamentu.

Suga ima potporu 308 zastupnika vladajuće stranke u parlamentu, njih gotovo 80 posto, pokazuju podaci ankete koju je objavio list Asahi.

To znači da već ima podršku 58 posto svih glasova LDP-a, bez računanja dodatnog 141 glasa iz stranačkih prefektura.

Suga je odigrao ključnu ulogu u guranju "abenomike" iako su početni uspjesi te politike izbrisani u pandemiji koronavirusa.

On je ponovio svoj stav o Sjevernoj Koreji i rekao da je spreman susresti se sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-Unom i to "bez preduvjeta" ako je to potrebno da se riješi pitanje japanskih državljana koje su oteli sjevernokorejski agenti.